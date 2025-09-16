КАМАТЕ ОБОРЕНЕ, БАНКЕ ПОСЛУШАЛЕ НБС! Кредити никад повољнији, од јуче важе ови услови за пензионере и запослене! Олакшице ће важити најмање годину дана

Банке у Србији од јуче су обавезне да смање каматне стопе на потрошачке, готовинске и стамбене кредите за запослене и пензионере чија су примања мања од 100.000 динара.

Kако је раније објавила Народна банка Србије, ови кредитни производи под повољнијим условима требало би да буду објављени као посебна понуда банака на њиховим интернет презентацијама. Како се јуче могло видети у банкама, већина њих је понуду кредита за оне с примањима нижим од 100.000 динара и објавила и то у складу с одлуком Народне банке.



Кредити под наведеним условима биће у понудама банака најмање годину дана

Ови производи подразумевају динарске, потрошачке и готовинске кредите до милион динара, динарске кредите за рефинансирање готовинских и потрошачких кредита у банци без ограничења износа, посебне готовинске кредите до милион динара и кредите за рефинансирање који се одобравају пензионерима с укљученим животним осигурањем, као и стамбене кредите намењене куповини првог стана. Номиналне каматне стопе на готовинске и потрошачке кредите, као и на кредите за рефинансирање тих кредита, требало би да буду ниже за три процентна поена од јулских, с доњом границом каматне стопе до 7,5 одсто. Номиналне каматне стопе требало би да буду ниже за три процентна поена и за посебне готовинске кредите и кредите за рефинансирање који се одобравају пензионерима с укљученим животним осигурањем, с доњом границом каматне стопе до 10,5 одсто.

Фото: Илустрација/ Canva

Банка Поштанска штедионица (БПШ) је још првог дана септембра снизила каматне стопе на кредите за запослене с примањима до 100.000 динара и за пензионере без обзира на висину примања, саопштила је БПШ и навела да је у складу са супервизорским очекивањима НБС донела одлуку да снизи каматне стопе и то још повољније од очекиваних. Каматна стопа за готовинске кредите до милион динара је спуштена са 6,99 на 5,99 одсто, док ће за потрошачке кредите истог износа каматна стопа износити 5,99 уместо досадашњих 7,50 одсто, а очекивана минимална каматна стопа је 7,50 одсто. Каматна стопа за рефинансирајуће кредите ће бити спуштена са 7,77 на 6,45 одсто, а код ових кредита је очекивана најмања каматна стопа 7,5 одсто.

7,5 одсто камата за готовинске кредите

Када је реч о готовинским кредитима до 1.000.000 динара и рефинансирајућим кредитима с осигурањем живота, из БПШ су навели да ће каматна стопа бити спуштена са 13,5 на 9,99 одсто, а очекивана минимална каматна стопа је 10,5 одсто. Код стамбених кредита маргина ће бити снижена са 2,65 одсто на 2,15 одсто.

Фото: Илустрација/ Canva

Банка Интеза јуче је објавила понуду у складу с одлуком НБС, а клијенти могу на њиховом сајту да попуне и проследе захтев. Како кажу у банци, одговор стиже брзо.

Без накнаде за обраду стамбених кредита Што се тиче стамбених кредита, номинална каматна стопа требало би да буде нижа до 0,5 процентних поена од просечне номиналне каматне стопе по којој је конкурентна банка одобравала стамбене кредите у оквиру стандардне понуде у јулу 2025. године. Приликом одобравања ових кредита банке не би требало да наплаћују накнаде за обраду кредитних захтева.

ОТП банка, такође, има у понуди кредите из пакета НБС, а у банци кажу да је потребно јавити се дан раније како би се заказао термин.

За клијенте чија су примања до 100.000 динара и у Рајфајзен банци су припремили понуду динарских кредита са сниженим каматним стопама у складу с одлуком НБС и они се одобравају од јуче...

Кредити под наведеним условима, како су навели из НБС, биће у понудама банака најмање годину дана.