КО ЈЕ БИО НАЈБОГАТИЈИ ПРИВАТНИК У ЈУГОСЛАВИЈИ Да ли је био богатији од Тита, шта кажу подаци?

27.08.2025. 16:57 16:59
Пише:
Дневник
Извор:
mondo.rs
Фото: Youtube Printscreen

Када се прича о богатству у некадашњој Југославији, прво име које свима пада на памет јесте Јосип Броз Тито. 

Његов луксуз био је без премца: резиденције широм земље, острво Бриони, луксузни возови, јахта "Галеб", лимузине и авионска флота. Ипак, све то није било његово приватно богатство - радило се о државним ресурсима којима је Тито располагао као доживотни председник.

Са друге стране, у систему социјализма, где је приватна својина била ограничена, постојали су и људи који су успели да се обогате. Најбогатији приватни грађанин СФРЈ крајем осамдесетих био је угоститељ из Скопља, који је 1988. године пријавио приход од чак 171 милион динара.

Тај податак објавила је тадашња Пореска управа, а пренели су домаћи медији. Не зна се ко је тај угоститељ из Скопља - његово име није забележено у медијским или архивским изворима. Све што знамо је да му је 1988. пријављени приход био највећи у Југославији међу грађанским сектором.

Поред њега, високо су котирани и разни приватни предузетници - угоститељи, занатлије, па чак и поједини музичари и професори - који су успевали да у социјалистичком систему зараде више него многи директори државних фирми.

Међутим, одговор на питање "ко је био најбогатији човек СФРЈ" зависи од тога како се богатство мери. Ако говоримо о приватној имовини, тадашњи најбогатији угоститељи или мали привредници тешко да су могли да се мере са Титом. Ако пак говоримо о моћи и приступу ресурсима, Тито је био апсолутно недодирљив - његов луксуз и привилегије нису могли да достигну ни најуспешнији приватници Југославије.

Дакле, иако је постојао мали број имућних појединаца, нико у СФРЈ није био богатији од Тита - јер оно што је он имао, није била само имовина, већ и државна моћ претворена у приватни луксуз.

Тито против најбогатијег приватника у СФРЈ

Тито

  • Резиденције у Београду, Загребу, Љубљани и на Брионима
  • Острво Бриони као лична оаза
  • Јахта "Галеб" и луксузни возови
  • Лимузине и авиони под државном заставом
  • Неограничен приступ државном богатству.

Најбогатији приватник (угоститељ из Скопља, 1988.)

  • Пријављен приход: 171 милион динара
  • Приватне виле и ресторани
  • Статус "милионера" у земљи где је просечна плата била свега неколико стотина долара
  • Богатство стечено искључиво на тржишту.

јосип броз тито најбогатији СФРЈ сфрј имовина
Извор:
mondo.rs
Пише:
Дневник
