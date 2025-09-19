clear sky
СПРЕМНЕ СУ ЛЕПЕ НАГРАДЕ...

КО ЈЕ ПОСЛАО, ПОСЛАО ЈЕ Сутра прво извлачење новог круга наградне игре Узми рачун и победи ДОБИТНИКЕ ИЗВЛАЧИ НАШ НАЈБРЖИ СПРИНТЕР

19.09.2025. 19:46 19:50
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: НАЛЕД

Прво извлачење новог круга наградне игре "Узми рачун и победи" биће одржано сутра, 20. септембра, са почетком у 18 часова.

Добитнике ће извући српски атлетичар и наш најбржи спринтер Алекса Кијановић, речено је Тан‌југу у Министарству финансија.

Извлачење ће преносити РТС.

У овом кругу биће организовано пет извлачења, последње ће бити одржано 18. октобра, а добитнике очекује 10 аутомобила фиат гранде панда и то пет хибридних и пет електричних, као и пет трособних дуплекс станова у насељу "Земунске капије".

Како је раније истакао први потпредседник владе и министар финансија Синиша Мали, наставак наградне игре је показатељ потпуне посвећености даљој борби против сиве економије.

Министар је указао и да је веома важно да грађани, упркос наградној игри и наградама, у континуитету наставе да, након сваке куповине, узимају фискалне рачуне.

Он је истакао да се, у последњих неколико година, с обзиром на то наградна игра дуго траје, свест грађана Србије умногоме променила када је у питању узимање фискалних рачуна и борба против сиве економије.

Право учешћа у наградној игри имају сви пунолетни грађани са пребивалиштем или боравиштем у  Србији, која фискални рачун са QR кодом, издатим током ове године на територији Србије, унесу путем мобилне апликације "Узми рачун и победи", тако што скенирају QR код или унесу ручно ПФР број и ПФР време рачуна. 

Као и у претходним круговима, уместо слања фискалних рачуна у ковертама, грађани право учешћа остварују регистровањем рачуна путем мобилне апликације "Узми рачун и победи".

У наградној игри учествују сви рачуни издати током ове године и унесени у мобилну апликацију "Узми рачун и победи" након 1. маја до 12 часова на дан извлачења, без обзира на вредност рачуна.

Рачуни унесени после наведеног рока на дан извлачења, као и рачуни који нису извучени у једном од извлачења, имају право учешћа у наредним извлачењима, све до последњег, петог извлачења.

 

Узми рачун и победи наградна игра извлачење
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
