КО УМЕ, ЊЕМУ ДВЕ Акције „Тесле“ скочиле, Маск се отворио, ЕВО коју силу пара је потрошио на куповину

ХЈУСТОН: Акције америчке компаније Тесла порасле су данас за око шест одсто у трговини пред отварање берзи након што је њен власник Илон Маск открио да је купио 2,57 милиона акција фирме за приближно милијарду долара, што је његова највећа куповина акција по вредности.

Трговци су ову трансакцију протумачили као знак поверења извршног директора у компанију, преноси Си-Ен-Би-Си.

Аналитичари су подељени око будуће вредности акција Тесле, али многи сматрају да компанија има потенцијал за раст у сегментима аутономне вожње, роботике и вештачке интелигенције.

Компанија Тесла је пре десет дана објавила предлог новог пакета надокнада за Илона Маска, вредан скоро билион долара, што представља преседан у америчком корпоративном свету.

Десетогодишњи план предвиђа да Маск добије огромне бонусе само ако испуни изузетно амбициозне циљеве - пре свега да подигне тржишну вредност Тесле са садашњих око 1,1 билион на најмање 8,5 билиона долара и да развије нова пословања попут роботаксија. Ако испуни све циљеве, Масков удео у компанији би порастао са садашњих 13 одсто на најмање 25 одсто.