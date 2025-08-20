clear sky
НОВОСАДСКИ САЈАМ ПОЗИВА ЉУБИТЕЉЕ АУТОМОБИЛА Ауто-мото берза од 5. до 7. септембра

20.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Дневник

На Новосадском сајму ће од 5. до 7. септембра бити одржана ауто-мото берза, једна од најпознатијих аутомобилских манифестација у региону, објављено је на сајту овог сајма.

Берза ће бити одржана на 16.000 квадратних метара затвореног и још толико отвореног простора. 

Манифестација се одржава седми пут и годинама окупља љубитеље аутомобила, мотоциклизма, трговце половним возилима, колекционаре, али и породице које желе да проведу квалитетан дан испуњен забавом и занимљивим садржајима као што су изложбе олдтајмера, модификованих возила, TruckShow Serbia 2025, берзе макета и играчака аутомобила, дрифт забавни програм. 

Организатори берзе су Савез возача Војводине и Новосадски сајам а очекује се долазак великог броја излагача и посетилаца из земље и региона.

