Откривене нове велике количине злата у Србији АУСТРАЛИЈСКА КОМПАНИЈА НАСТАВЉА ИСТРАЖИВАЊА НА РОГОЗНИ
Аустралијски Strickland Metals Limited ће се усредсредити на истраживање злата у Србији, након што је финализовао продају свог пројекта злата Yandal у Западној Аустралији.
Почетком августа објављено је и ново огромно откриће на локалитету Котлови на Рогозни.
Пројекат је продат компанији Gateway Mining за 45 милиона долара, а договор, закључен 30. јуна, укључује 1,5 милијарди конвертибилних приоритетних акција Gatewaya, пренели су аустралијски медији.
Strickland ће поделити 80% добијених конвертибилних акција Gatewaya својим акционарима, које ће се након дистрибуције 26. августа претворити у обичне акције, а задржаће 15,7% удела у Gatewayu, што је око 300 милиона акција компаније.
Ова трансакција, наводи The Sidney Morning Heralд, омогућава Stricklandu да оствари вредност из укупних комбинованих ресурса Yandala од 8,17 милиона тона руде са садржајем од 1,52 г/т злата, па компанија сада може у потпуности да преусмери своје истраживачке напоре на свој полиметалични пројекат Рогозна у Србији.
Велики српски пројекат, подсећа се, претежно садржи злато и бакар, али и значајне количине цинка, сребра и олова.
"Рогозна је имовина светске класе која наставља да привлачи пажњу глобалних инвеститора, заснована на значајном ресурсу од 7,4 милиона тона еквивалента злата, са изузетним потенцијалом за раст и даља открића - изјавио је Пол Л'Ерпиније", извршни директор компаније.
Strickland Metals је почетком августа објавио и ново огромно откриће на локалитету Котлови на Рогозни.
Тада је саопштено да је прва бушотина у 2025. години донела откриће златне жице од 277,3 метра са просечним садржајем од 1,3 г/т еквивалента злата почев од дубине од 337,4 метра, док је на дубини од 349,4 метра нађено 4,4 г/т злата, чиме су Котлови потврђени као још један потенцијални стуб огромног потенцијала Рогозне.
Минерализација је потврђена на потезу од 200 м и отворена у свим правцима.
Компанија је поновила да на Рогозни тренутно ради осам дијамантских бушилица, од којих једна истражује продужетке Котлова, док остале циљају локалитете Језерска Река, Обрадов Поток, Градина и главни ресурс на Шанцу.
Strickland Metals је прошле године издвојио 37 милиона долара за куповину пројекта Рогозна.
Blic/Anica Jelovac