ОЗБИЉАН ДЕФЕКТ БЛОКИРАО ПРОДАЈУ Познати бренд опозвао скоро 500.000 возила у САД због БИТНОГ проблема

28.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
ВАШИНГТОН: Амерички произвођач аутомобила Форд опозвао је скоро 500.000 возила у Сједињеним Америчким Државама због проблема са кочионим системом, саопштила је данас тамошња Национална управа за безбедност саобраћаја (NHTSA).

Опозив се односи на СУВ модел "Ford Edge" произведен између 2015. и 2018. године, као и на луксузни "Lincoln MKX" из периода 2016 - 2018, преноси Ројтерс.

Према званичном извештају, евентуално пуцање црева у кочионом систему поменутих возила би могло да доведе до цурења течности и повећа ризик од саобраћајне незгоде.

Компанија је ипак истакла да до сада није пријављен ниједан инцидент, нити повреда повезана са овим проблемом.

NHTSA процењује да приближно један одсто ових возила заиста има наведени дефект.

Поред тога, Форд је истовремено опозвао и више од 213.000 возила због неисправних задњих светала, као и око 100.900 аутомобила код којих постоји ризик да се ваздушни јастук поцепа приликом активирања, додаје британска агенција.

форд форд аутомобили форд фабрика повлачење производа повлачење с тржишта повлачење производа са тржишта
Извор:
Дневник/Танјуг
Пише:
Дневник
