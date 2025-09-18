СРЕМСКА МИТРОВИЦА ДОБИЈА СОЛАРНУ ЕЛЕКТРАНУ Парк на 300 хектара, производиће једну петину инсталисане снаге Ђердапа ЈЕДАН ОД ПЕТ НАЈВЕЋИХ ПРОЈЕКАТА У ЕВРОПИ У ОБЛАСТИ ЕНЕРГЕТИКЕ
Турски инвеститор из сектора енергетике, компанија „Фортис енерџи” на пролеће ће почети да гради соларну електрану у Сремској Митровици, на приватном земљишту с мачванске стране, на путу ка Дреновцу.
Грађевинска дозвола за соларе је већ добијена, док се дозвола за пренос енергије очекује у наредна три месеца, саопштио је градоначелник Сремске Митровице Бранислав Недимовић, након састанка у Градској кући са представницима те компаније. На састанку је закључено да ова инвестиција у зелену и одрживу енергију превазилази локалне оквире и представља један од највећих пројеката у области енергетике не само за Сремску Митровицу, већ и за Србију.
- Компанија „Фортис енерџи” је нови инвеститор у Сремској Митровици и у наредној години гради соларни парк на 300 хектара приватне земље у Мачви. Њихов соларни парк ће имати 270 мегавати инсталисане снаге, што је чак једна петина инсталисане снаге Ђердапа. Зато можемо рећи да ће ово бити један од пет највећих пројеката ове врсте у Европи - поручио је Недимовић.

Како је прошле године саопштено та турска компанија купила соларни пројекат снаге 180 мегавата са батеријским системом за складиштење енергије (БЕСС) у Сремској Митровици. Из компаније су тада најавили да ће Сремска Митровица имати једну од највећих соларних електрана и система за складиштење енергије у југоисточној Европи. Ти системи могу испунити читав низ функција у електроенергетској мрежи или интеграцији обновљивих извора енергије, „Фортис” планира да инсталира БЕСС капацитета 36 мегават сати.


„Фортис енерџи”, као део УЦК Холдинга, започео је своје енергетске активности 2014. године, а данас своје инвестиције шири на Балкану, у Холандији, Шпанији и Турској. У Југоисточној Европи, компанија управља соларним еле-ктранама укупног капацитета 229 MWp, које годишње производе приближно 360 милиона киловатсати електричне енергије. Такође, и Србији управља са пет биогасних постројења укупног капацитета 21 МWе, која раде у пуном капацитету и имају потенцијал за производњу више од 190 милиона киловатсати годишње, уз додатну производњу органског ђубрива. Дугорочни планови укључују унапређење технологије и производњу биометана.
Већ реализовани пројекти у Србији
Према доступним подацима у Србији „Фортис” развија пројекте укупног капацитета од 509,4 МWе ветра, 540 MWp соларне енергије и 72 MWh система за складиштење енергије (БЕСС). Дугорочна визија компаније је да постане један од водећих актера на тржишту обновљивих извора енергије у Европи, да промовише одржива решења и допринесе стварању чистије будућности. Компанија тежи економском развоју уз истовремено повећање друштвене користи и заштите животне средине, позиционирајући се као поуздан партнер и учесник у стварању енергетски ефикасног, еколошког и одрживог модела за будућност.
„Фортис” је пустио у рад два генератора у својој биогасној електрани Долово у Панчеву, постројењу које ради на органски отпад. Систем од два мегавата производи 17,6 гигават-сати струје годишње.
