ТРАМПОВЕ ЦАРИНЕ ШОКИРАЛЕ ШВАЈЦАРСКУ, БЕРЗА ПАДА, ВЛАДА ЗАСЕДА Телефонски разговор био је фаталан?
Швајцарска берза је пала, а влада је сазвала хитан састанак након што је амерички председник Доналд Трамп увео шокантних 39% царине на швајцарски увоз.
У центру критика била је председница Карин Келер-Сатер, која је оптужена за лоше вођење важног телефонског разговора са Белом кућом који је претходио одлуци, извештава Гардијан.
Дом неких од најпрестижнијих луксузних брендова на свету остао је запрепашћен након што је амерички председник увео једну од највиших царина у својим глобалним трговинским преговорима у петак. Индустријска удружења су одмах упозорила да су десетине хиљада радних места сада угрожене.
Неуспели позив који је све променио Швајцарски медији извештавају да су, након три месеца напорних разговора, преговарачи веровали да су обезбедили повољну царину од 10 одсто на извоз у САД, кључно тржиште за производе као што су луксузни сатови, чоколада, али и машине и фармацеутски производи.
Али све се променило након 30-минутног телефонског разговора председнице Келер-Сатер са Трампом у четвртак увече. Разговор, вођен у "лошем расположењу", "катастрофалном" и "погрешно процењеном", резултирао је тиме да је Трамп увео царине чак и веће од 31 одсто које је претходно најавио.
Последице су се одмах осетиле на берзи, где је водећи швајцарски берзански индекс пао за 1,8 одсто у понедељак. Званични Берн одбацује тврдње да је контроверзни позив председника искључиво крив за царину од 39 одсто.
"Позив није био успешан", потврдио је владин извор.
Медији оптужују председницу за наивност
"Није био добар исход за Швајцарску, али није било свађе. Трамп је од самог почетка јасно ставио до знања да има потпуно другачији став, да царина од 10% није довољна", објаснио је извор Ројтерсу.
Међутим, швајцарски медији нису имали милости према председници.
"Суочена са Трампом, Келер-Сатер је свакако била превише наивна", оштар је наслов таблоида Блик, док лист 24 Еур наводи да је оно што је требало да буде њено "ремек-дело" завршило као "најтежи пораз њене политичке каријере".
Економисти упозоравају да би тако висока стопа могла да гурне извозно оријентисану швајцарску економију у рецесију.
Швајцарске компаније, за које извоз у Сједињене Државе чини шестину укупне продаје, сада се суочавају са једним од највиших америчких царина на свету. Поређења ради, Европска унија и Уједињено Краљевство су договориле царине од 15, односно 10 процената.
Влада тражи излаз из кризе
Министар економије Гај Пармелин рекао је да влада мора "у потпуности да разуме шта се догодило и зашто је амерички председник донео ову одлуку" пре него што одлучи о даљим корацима.
Рекао је да ће Берн брзо деловати и да се нада да ће "нешто урадити" до 7. августа, када тарифе ступају на снагу. Он и председница Келер-Сатер су спремни да отпутују у Вашингтон на даље разговоре.
Пармелин је приметио да се Трамп фокусирао на трговински дефицит САД са Швајцарском. Као могуће уступке поменуо је веће куповине америчког течног природног гаса или већа улагања швајцарских компанија у САД.
Међутим, аналитичари истичу да се због већ познате непредвидивости Трампове администрације тарифе и даље могу променити и верују да ће Швајцарска вероватно завршити са стопом сличном оној Европске уније.