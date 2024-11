ЕВО КОЛИКЕ СУ НЕМАЧКЕ ПЕНЗИЈЕ Просечна исплата мушкарацима с најмање 35 година стажа је 1.809 евра бруто, А КОД ЖЕНА?

Просечна старосна пензија мушкараца с најмање 35 година стажа у Северној Рајни-Вестфалији износила је прошле године бруто око 1.923 евра. У Сарланду била је око 1.920 евра, што је више од 100 евра изнад националног просека.



На нивоу целе Немачке, просечна пензија мушкараца с најмање 35 година стажа износила је 1.809 евра бруто, а за жене 1.394 евра, односно укупно просечно 1.623 евра, преноси дпа.

Сарланд и Северна Рајна-Вестфалија предњаче и када се узму у обзир и пензије жена, са просеком од 1.741 и 1.708 евра.

Разлог за релативно високе пензије у овим покрајинама, према извештају, лежи у раније добро плаћеним пословима у рударској индустрији. Високе плате из тог периода сада се одражавају на пензије.

На дну листе налазе се источнонемачке покрајине - Саксонија с просеком од 1.529 евра, Мекленбург-Западна Померанија са 1.527 евра, Саксонија-Анхалт са 1.515 евра и Тирингија са 1.509 евра.