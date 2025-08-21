"ЕПС ПРВИ ПУТ ОВЕ ГОДИНЕ НЕЋЕ УЋИ У ЗАДУЖИВАЊЕ" Живковић о најављеном ПОСКУПЉЕЊУ СТРУЈЕ: Процес је покренут и очекујемо да се у наредних месец и по и заврши
Генерални директор ЕПС-а Душан Живковић изјавио је данас да ЕПС први пут ове године неће ући у било какво задужење и да ће све финансирати из сопствених средстава
Он је навео да је ЕПС покренуо процес за поскупљење струје и да ће доминантан приход ићи компанијама ЕМС и ЕДС.
Живковић је рекао за РТС да је финансијски резултат компаније јако добар и да се ЕПС није задужио нити да ће се заужити и да ће из сопствених средстава финансирати пројекте.
''Једна од великих инвестиција је унапређење рударског сектора и изградња неколико система који треба да створе услове за отварање копа Радљево. Први пут ЕПС ове године неће ући у било какво задужење и све ће финансирати из сопствених средстава'', рекао је Живковић.
На питање о томе да је у извештају ММФ-а најављено поскупљење струје за најмање седам одсто од 1. октобра и да ли је ЕПС поднео захтев, Живковић је рекао да извештај ММФ-а подразумева озбиљан развој преносне и дистрибутивне мреже и навео да ће доминантан приход ићи ЕМС-у и ЕДС.
''ЕПС је носилац процеса у том смислу и онај субјект који ће формално покренути иницијативу према Агенцији за енергетику. Тај процес је покренут и очекујемо да се у наредних месец и по и заврши'', рекао је Живковић.
Он је рекао и да се приводе крају припреме за предстојећу зимску сезону и да се завршавају ремонти, као и да су обезбеђене довољне количине угља за сигурно снабдевање.
Живковић је рекао да су у ЕПС-у одмах по завршетку грејне сезоне почели са ремонтима, а да је остало да се заврши капитални ремонт блока А6.
''Ревитализација првог агрегата реверзибилне хидроелектране Бајина Башта је завршена прошле године, ове године завршавамо ревитализацију другог агрегата. Тиме стварамо услове да будемо спремни за ову зимску сезону, а са реверзибилном хидроелектраном Бајина Башта и услове стабилног снабдевања и поузданог снабдевања потрошача и из те хидроелектране'', рекао је Живковић.
Говорећи о увозу струје, Живковић је навео да се из сопствених производних капацитета може покрити комплетна потреба за снабдевањем потрошача и указао да је прошла година наметнула нова правила јер је летња потрошња била велика, на нивоу 114 ГWх, а да је године мирнија ситуација и да се потрошња креће око 90 ГWх.
'Увоз електричне енергије, односно обезбеђивање електричне енергије на тржишту првенствено је било у оним сатима када је цена електричне енергије била ниска, јер и ту се појавило нова ситуација да током дана имамо јако ниске цене електричне енергије и то је ситуација када можемо да остваримо профит и да сачувамо ресурсе, да сачувамо хидрологију и депоније угља'', рекао је Живковић.
На питање о томе да је ЕПС уговорио угаљ из Индонезије и да је са луком Бар склопљен уговор о железничком транспорту, Живковић је рекао да је цео процес обезбеђивања угља преко лука Бар и Констанца процес диверсификације путева, ресурса, снабдевања.
Он је рекао да се показало да је то најсигурнији начин обезбеђивања сигурности и снабдевања.
''Оптимизујући и набавку угља, електричне енергије, нафте, гаса, мазута покушавамо да оптимизујемо и наш финансијски резултат, што у доброј мери успевамо. И то је кључно за будућност Електропривреде Србије. Обезбедили смо довољне количине, узимамо онолико колико нам оптимално треба и балансирамо све ресурсе да бисмо имали најбољи финансијски резултат и сигурност снабдевања као основни циљ.
Говорећи о ситуацији на Ђердапу и хидросистему будући да су водостаји ниски, Живковић је рекао да је имамо око 1,85 милиона тона на депонијама, а циљ је до краја месеца да се достигне два милиона тона.
''У хидроелектранама смо негде на 75 одсто акумулација, око 450 ГWх. Низак водостај контролишемо, управљамо водним капацитетом и са те стране имамо повољну енергетску ситуацију када су у питању акумулације наших хидроелектрана'', рекао је Живковић.
Коментаришући наводе у делу јавности да су од 28. јула хидроелектране без физичког обезбеђења, без ватрогасаца и да није могуће техничко одржавање и комплетни ремонт, Живковић је рекао да ЕПС има 20.000 запослених и да никада није био угрожен када су у питању људски ресурси и нагласио да процеси у ЕПС-у када су у питању запослени и њихова посвећеност и истрајност не доводе у питање пословање те компаније.
Говорећи о инвестицијама у наредном периоду, Живковић је рекао да се очекује отварање копа Радљево у пуном капацитету.
'На монтажном плацу у Тамнави западно поље већ можемо видети обрисе и одлагача, и багера и транспортних трака, тако да очекујемо до краја године да они већ крену у копове и да почетком следеће године крену да дају свој допринос у производњи.
Додао је да би у наредних месец дана требало да буде пуштена ветроелектрана у Костолцу.