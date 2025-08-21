ЗАНИМАЊЕ БУДУЋНОСТИ: Ухапшен због Дарк веба, студирао у ћелији – САД ЈЕ СОФТВЕРСКИ ИНЖЕЊЕР ИЗА РЕШЕТАКА
Затвореник који издржава казну у савезној држави Мејн запослен је с пуним радним временом у стартапу Turso. Свој посао софтверског инжењера обавља из ћелије, захваљујући иновативном програму ресоцијализације.
Престон Торп, који издржава једанаесту годину казне, недавно је постао члан тима компаније Turso из Сан Франциска. Запослио га је лично директор Глаубер Коста, инспирисан његовом животном причом. „Када сам га упознао у јануару, водили смо дубоке разговоре о промени која га је довела довде. Сазнавши његову причу, наше поштовање је само порасло“, изјавио је Коста.
Могућност рада за престижну фирму из Силицијумске долине омогућена је кроз експериментални програм који затвореницима у Мејну дозвољава рад на даљину. Торп је у затвор доспео са 20 година због продаје дроге, купљене на Дарк вебу. Током боравка уписао је студије на Универзитету у Мејну, најпре као студент на даљину, а касније је држао и предавања. Данас је у посебној „Јединици за заслужен живот“ у затвору Маунтин Вју, где 10% зараде иде држави, уз измиривање других обавеза.
Из Одсека за казнено-поправне установе кажу да је модел веома успешан. „Када људи чују колико Престон зарађује, остану без речи. Али ако желимо безбеднију заједницу и одговорност према жртвама, ово је прави начин“, изјавио је Рандал Либерти, комесар тог одељења.
Сам Торп каже да се осећа као да је „пробуђен из сна“ и да је живот који је водио пре пет година припадао неком другом. Осумњен је 2017. на казну од 15 до 30 година, па ће у најбољем случају моћи да ради из кућне канцеларије тек за седам година, осим ако не буде условно пуштен.
„Неизмерно сам поносан што могу да будем пример колико далеко воде рад, одлучност и дисциплина. Захвалан сам што ми је систем у Мејну омогућио да уопште радим“, написао је Торп на блогу компаније.
И. Р.
Foto: pthorpe92.dev