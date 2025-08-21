ОКО СЕДАМ МИНУТА ДНЕВНО НА ТЕЛЕФОНУ, ФИКСНИ СВЕ МАЊЕ ЗВОНИ Сваки грађанин Србије дневно пошаље бар један СМС
Грађани Србије, слободно се може рећи, воле да телефонирају јер када су у питању фиксни телефони, у просеку сваки становник наше земље разговара 1,4 минута дневно, док свакако примат имају мобилни телефони преко којих сваки грађанин Србије у просеку прича око 7,3 минута на дан.
Најчешће се разговара у националном саобраћају и у сопственој мобилној мрежи. То показују подаци које је објавио Рател за други квартал ове године - број претплатника фиксне телефоније и остварени саобраћај били су нижи у односу на претходни квартал, као и број активних корисника мобилне мреже, док је остварени говорни и СМС саобраћај у мобилној мрежи био већи него у првом кварталу.
У прегледу тржишта електронских комуникација у другом кварталу у фиксној телефонији је око 2,18 милиона претплатника остварило око 270 милиона минута разговора, што значи да је претплатник фиксне телефоније у просеку разговарао 1,4 минута дневно.
У другом кварталу 2025. послато 810 милиона СМС порука
Структура претплатника се у другом кварталу ове године није значајније мењала - 86 одсто чинили су приватни корисници. У фиксној телефонији је у овом као и у претходним кварталима преовладавао национални саобраћај - 94 одсто у укупном саобраћају. Телефонски позиви из фиксне мреже у највећој мери су упућени ка фиксним мрежама, док су у међународном саобраћају преовладавали долазни позиви. У другом тромесечју у фиксној мрежи је пренето око 5.800 бројева, што је више него у прва три месеца.
Када је реч о мобилној телефонији, у другом кварталу је око 7,79 милиона активних корисника остварило око 5,21 милијарди минута разговора у домаћем и међународном саобраћају и послало око 810 милиона СМС порука. Мобилни корисници су у просеку дневно разговарали око 7,3 минута и слали по 1,1 СМС поруку. Број постпејд корисника, који је у другом кварталу износио 5,35 милиона, благо је порастао односу на претходни квартал, док је број припејд корисника, којих је било 2,44 милиона, нешто мањи. Структура постпејд корисника није се значајније променила у односу на претходне квартале - приватних постпејд корисника је око 4,04 милиона, а пословних око 1,30 милиона.
Расте коришћење интернета
У другом кварталу порасла је и количина пренетих података преко мобилне мреже - 341,7 милиона Gb, што значи да је корисник мобилног широкопојасног приступа дневно у просеку трошио око 516 Mb, односно око 15,29 Gb месечно. У мобилној мрежи пренето је 35.400 бројева, односно око 11.800 месечно. Када је реч о широкопојасном приступу интернету, број претплатника је у другом кварталу у односу на претходни квартал био у благом паду и износио око 2,22 милиона.
Највише минута одлазног саобраћаја било је упућено према бројевима у сопственој мобилној мрежи привредног субјекта, око половине, док су у ромингу више саобраћаја остварили домаћи корисници у иностранству у поређењу са саобраћајем који су створили корисници из иностранства.