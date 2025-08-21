ХРВАТИ ПОКВАРИЛИ CHATGPT Водећи у свету по ПСОВКАМА СА ЧЕТБОТОВИМА
Ново истраживање показало је да Хрвати најчешће користе слободан и живописан израз када комуницирају са АИ четботовима, па су, барем према овим подацима, у томе прваци света, пише Баг.
Осим што су једном успели да „покваре“ ChatGPT и својим негативним реакцијама га „наљуте“ толико да више није хтео да комуницира на хрватском језику, нација је и по још једној навици у разговору са четботовима прва у свету. Ново истраживање показало је да су Хрвати у комуникацији с алатима вештачке интелигенције светски предводници у – псовкама.
Грађани Хрватске освојили су неславни глобални врх: највише у свету користе псовке и ружне речи у разговору са АИ-јем, показало је независно истраживање које је спровела Санела Дропулић, футуролошкиња предузетништва и АИ консултанткиња.
Њено истраживање показује да Хрвати, упркос израженој фрустрацији и недостатку формалне љубазности у дигиталној комуникацији, показују висок степен емоционалне експресивности и хумора, што АИ тумачи као природни темперамент. Самим тиме, АИ им не замера псовке и нешто слободнији израз. Такав речник оставља утисак искрене, директне и духовите комуникације. То заправо показује страст и живост у интеракцији, као и национални комуникацијски набој, каже Дропулић.
Нисмо на листи, али...
Што се тиче грађана Србије, иако не постоји званична листа или глобално истраживање попут овог за Хрватску, искуство из комуникације показује да и Срби понекад користе псовке у разговору са ChatGPT-јем. То најчешће није увреда, већ израз фрустрације, изненађења или чак хумора – слично као у Хрватској.
Најчешће користе ChatGPT, који је и у овом истраживању био главни алат. Карактеристике комуникације Хрвата с АИ-јем укључују искреност и директност, без околишања, често са наглашеним изразима; емоционалну експресивност, са показивањем осећања у великим словима или уз псовке; хумор и сарказам, где „грубљи“ тон често делује пријатељски или шаљиво; преношење навика из урбаних онлајн заједница у комуникацију с АИ.
Хрвати псују „на ивици“, али често из хумора или фрустрације. АИ препознаје тон и реагује смирено, понекад уз дозу хумора или једноставним игнорисањем непримерених израза. Осим њих, чести у псовкама су и Бразилци, Италијани и Шпанци.
Како на упите одговара ChatGPT, никаква „црна листа“ не постоји: корисници нису означени нити се њихова имена чувају у некаквим списковима по основу псовки.Општи утисак је да Срби комбинују директност и духовитост са понекад грубљим језиком, али чешће у шаљивом или колоквијалном духу него у стварној агресији. Многи чак траже да им се објасни зашто нешто није примерено или како би могло да се каже „лепше“.
