ПУТОВАЊЕ МАЛО ВОЗОМ, МАЛО АУТОБУСОМ Измене у саобраћају на прузи Зрењанин – Панчевачки мост
21.08.2025. 09:13 09:15
Због инфраструктурних радова на прузи између Панчева и Зрењанина, у наредном периоду ће доћи до измене у саобраћају путничких возова на овој релацији, саопштио је Србијавоз.
Промене на овој релацији трајаће од четвртка, 21. августа, па све до 12. септембра.
Возови који полазе из станице Зрењанин за Панчевачки мост у 4.55 и 14.12 часова и из Панчевачког моста за Зрењанин у 7.32 и 16.30 сати, саобраћаће до и од станице Орловат.
За путнике возова на поменутој релацији биће организован аутобуски превоз на релацији Зрењанин – Орловат – Панчевачки мост са заустављањем у Томашевцу, Уздину, Ковачици, Дебељачи, Црепаји, Качареву и у Панчеву, на главној станици.