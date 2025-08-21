broken clouds
25°C
21.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1735
usd
100.6818
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПУТОВАЊЕ МАЛО ВОЗОМ, МАЛО АУТОБУСОМ Измене у саобраћају на прузи Зрењанин – Панчевачки мост

21.08.2025. 09:13 09:15
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
воз
Фото: Дневник.рс

Због инфраструктурних радова на прузи између Панчева и Зрењанина, у наредном периоду ће доћи до измене у саобраћају путничких возова на овој релацији, саопштио је Србијавоз.

Промене на овој релацији трајаће од четвртка, 21. августа, па све до 12. септембра.

Возови који полазе из станице Зрењанин за Панчевачки мост у 4.55 и 14.12 часова и из Панчевачког моста за Зрењанин у 7.32 и 16.30 сати, саобраћаће до и од станице Орловат.

За путнике возова на поменутој релацији биће организован аутобуски превоз на релацији Зрењанин – Орловат – Панчевачки мост са заустављањем у Томашевцу, Уздину, Ковачици, Дебељачи, Црепаји, Качареву и у Панчеву, на главној станици.

воз Србијавоз железнички саобраћај
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Војводина Банат
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај