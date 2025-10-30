ЈОШ ПАР САТИ ДО ИСТЕКА РОКА Фриленсери, не заборавите пореску пријаву
Рок за подношење пореских пријава за трећи овогодишњи квартал истиче данас за физичка лица која остварују приходе по основу уговорене накнаде за извршени рад и приходе од ауторских и сродних права, а на које се порез плаћају самоопорезивањем, тзв. фриленсере.
У случају неподношења пореске пријаве у прописаном року, односно до данас, порески обвезник подлеже обавези плаћања камате, као и прекршајној одговорности, саопштила је Пореска управа.
Порески обвезници пореза на приходе од самосталне делатности, који су у текућој години порез плаћали на опорезиву добит, захтев за паушално опорезивање за 2026. годину могу поднети најкасније до петка, 31. октобра.
Захтев се подноси у електронском облику преко портала Пореске управе еПорези.
Предузетницима који испуњавају услове за паушално опорезивање, решење Пореске управе о одобреном паушалном опорезивању, које ће важити од 1. јануара следеће године, биће достављено електронским путем у пореско сандуче, на порталу еПорези.
Предузетници паушалци, код којих нису измењени услови пословања који би искључили право на паушално опорезивање, немају обавезу подношења захтева и овај начин опорезивања користе док се не утврди да су престали разлози за паушално опорезивање.