ЈОШ ПАР САТИ ДО ИСТЕКА РОКА Фриленсери, не заборавите пореску пријаву

30.10.2025. 09:29
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
а
Фото: Pixabay.com

Рок за подношење пореских пријава за трећи овогодишњи квартал истиче данас за физичка лица која остварују приходе по основу уговорене накнаде за извршени рад и приходе од ауторских и сродних права, а на које се порез плаћају самоопорезивањем, тзв. фриленсере.

У случају неподношења пореске пријаве у прописаном року, односно до данас, порески обвезник подлеже обавези плаћања камате, као и прекршајној одговорности, саопштила је Пореска управа.

Порески обвезници пореза на приходе од самосталне делатности, који су у текућој години порез плаћали на опорезиву добит, захтев за паушално опорезивање за 2026. годину могу поднети најкасније до петка, 31. октобра.

Захтев се подноси у електронском облику преко портала Пореске управе еПорези. 

Предузетницима који испуњавају услове за паушално опорезивање, решење Пореске управе о одобреном паушалном опорезивању, које ће важити од 1. јануара следеће године, биће достављено електронским путем у пореско сандуче, на порталу еПорези. 

Предузетници паушалци, код којих нису измењени услови пословања који би искључили право на паушално опорезивање, немају обавезу подношења захтева и овај начин опорезивања користе док се не утврди да су престали разлози за паушално опорезивање.

(k1info.rs)

фриленсери пореска пријава
Извор:
k1info.rs
Пише:
Дневник
Бизнис Новчаник
