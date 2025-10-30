НОВА МИНИМАЛНА ЦЕНА РАДА Ево колике ће зараде имати радници у новембру ОВОЛИКО ПАРА У НОВЧАНИКУ
Крај октобра значи да се приближава исплата плата за октобар, а за све раднике који примају минималну зараду - то значи и прву плату по новој минималној цени рада.
Од 1. октобра 2025. године, минимална цена рада износи 337 динара по сату нето, што је повећање од 9,4% у односу на претходну (308 динара).
Минималац за октобар – исплата у новембру
По новом обрачуну, радници са пуним фондом од 184 радна сата за октобар ће у новембру примити око 62.008 динара нето, односно око 500 евра.То је 7.800 динара више него што су примили претходног месеца, када је минималац за септембар износио 54.208 динара.
Дакле, новембарска плата биће прва исплата по увећаној цени рада, а уједно и највећи минималац до сада у номиналном износу, пише Ozon.rs.
Минималац се мења из месеца у месец
Ипак, висина минималца зависи од броја радних дана у месецу.Тако ће, на пример:
за новембар (160 радних сати) износити око 53.920 динара, док ће за децембар (184 сата) поново бити око 62.000 динара.
Због тога просечан минималац (који се у медијима наводи као око 58.630 динара) не значи да сви радници сваког месеца добијају исти износ — он је само статистички просек, а стварни износи варирају.
Шта следи од јануара
Од 1. јануара 2026. године, минимална зарада би требало да порасте за додатних 10,1%, па ће радници добијати око 64.500 динара нето (око 550 евра).
Иако повећање прати инфлацију, разлика између минималне зараде и минималне потрошачке корпе у Србији и даље остаје значајна — што значи да многи радници и даље живе „од плате до плате“.