ПОГОН ПОКРЕЋЕ ИДЕЈЕ: Велики играчи спремни за разговоре са српским ИТ фирмама
Све више послова, одлука и идеја данас покреће технологија, а управо о томе говори „Погон“, конференција о примењеним технологијама и вештачкој интелигенцији, која је одржана 30. октобра у Ложионици у Београду.
Овај догађај, у организацији ICT Hub-а, окупио је учеснике из света бизниса, ИТ-ја, образовања, истраживања и креативних индустрија. На сцени се нашло више од тридесет говорника који су поделили практична искуства – од примене АИ алата у свакодневном пословању, до иновација у здравству, аналитике у малопродаји, бихејвиоралне психологије и „no-code“ технологија.
Присуствовало му је више од хиљаду представника бизнис заједнице, стручњака, ИТ ентузијаста, тако да су многи у сали стајали са стране, не желећи да пропусте информације о томе шта има ново у свету ИТ бизниса.
Погон су отворили Коста Андрић, партнер и извршни директор ICT Hub-а и Јудит Алберс, CEO компаније А1 Србија.
- Имамо знање, инжењере, стартапе, искуство. Све што нам фали је да коначно повежемо тај најбољи део нашег тима с остатком економије. Да престанемо да гледамо технологију као тренд и почнемо да је користимо сваког дана, у сваком послу, у свакој индустрији, да покажемо конкретне примере примене технологије у Србији. Да се види како АИ већ помаже у кол центрима, малопродаји, производњи, здравству, адвокатури. То није будућност, то је сада - рекао је Андрић, најављујући Погон 2026. Он је истакао да све више индустрија, укључујући здравство, користи АИ технологију у оперативним задацима, остављајући стручњацима да буду креативни. – Једна наша приватна медицинска установа укључила је Chat GPT у систем, тако да доктор више не куца извештај, већ АИ хвата све што доктор говори, остављајући му више времена за комуникацију с пацијентом – испричао је Андрић.
Вештачка интелигенција ушла у све области
На конференцији је било речи о примени напредних технологија, а посебно вештачке интелигенције, у свим областима живота – почев од бизниса, преко здравства и образовања до продаје и банкарства. Мапу српског АИ екосистема представио је Слободан Марковић, саветник за дигиталне технологије у Програму за развој Уједињених нација (УНДП).
- Дигитална трансформација више није привилегија великих компанија – она мора да постане прилика за све. Мисија у А1 Србија је да кроз снажну мрежну инфраструктуру, клауд и ИКТ решења омогућимо да се иновације рађају и расту овде, у Србији. Нашу велику снагу на овом путу представља А1 Дигитал, стручни центар А1 Групе за клауд, ИоТ и сајбер-безбедност, који повезује глобално знање са локалним потребама бизниса”, рекла је Јудит Алберс, CEO А1, најављујући увођење 5Г мреже у Србији. Она је позвала домаће ИТ компаније да представе своје идеје и сарађују са А1 на развоју АИ технологија и паметних решења.
Посебну пажњу изазвала је презентација Патрицје Сокалске-Помачо, директорке пословног развоја и CEE у компанији NVIDIA. за Централну и Источну Европу, која је истакла да ова компанија све више улаже у „АИ фабрике“ и стартапе широм Европе.
- Европа је у индустријској револуцији била водећа, али у овој технолошкој заостаје. Прве су у вештачку интелигенцију ушле телекомуникационе компаније јер су имале развијене базе података и тржиште. Сада очекујемо скоковит развој захваљујући АИ технологијама и верујемо да ће и овај простор ући у нову тржишну утакмицу - нагласила је она.Говорећи о интересантној, а недовољно истраженој теми дигиталног суверенитета, покренула је важно питање заштите података и развоја вештачке интелигенције унутар националних граница.
Догађај је организован у партнерству с компанијом А1 Србија и уз подршку Министарства науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије.
И. Радоичић
Фото: ICT Hub