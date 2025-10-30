НИС ГРУПА О ПОСЛОВАЊУ У ДЕВЕТ МЕСЕЦИ 2025. ГОДИНЕ Очувана стабилност на домаћем тржишту нафтних деривата
У периоду јануар-септембар 2025. године НИС група пословала је у изузетно сложеним околностима, пре свега имајући у виду санкције америчког Министарства финансија које су у пуном обиму ступиле на снагу 9. октобра.
Поред тога, на резултате НИС-а утицале су и цене нафте које су биле 14 одсто ниже него у истом периоду прошле године, као и губитак ХИП-Петрохемије који у извештајном периоду износи 7,4 милијарде динара због неповољне ситуације у целој петрохемијској индустрији.
У таквим околностима, НИС група је у првих девет месеци текуће године забележила губитак од 0,3 милијарде динара, док показатељ EBITDA износи 21,1 милијарду динара. Оперативни новчани ток je 26,7 милијарди динара. Позитиван утицај на финансијске резултате донели су програм мера за уштеде на свим нивоима, као и адаптација на пословање у новонасталим околностима. Такође је очувана стабилност на домаћем тржишту нафтних деривата, као и социјална стабилност запослених.
Обрачунате обавезе по основу јавних прихода НИС групе износе 167,7 милијарди динара, док је на име исплате дивиденде акционарима за 2024. годину издвојено 4,6 милијарди динара.
Када је реч о оперативним резултатима, у периоду јануар-септембар укупан обим производње нафте и гаса био је 837,7 хиљада условних тона, што је два одсто мање у односу на упоредни период. Обим прераде сирове нафте и полупроизвода био је пет одсто већи него у истом периоду прошле године и износи 2,672 милиона тона. Истовремено, укупан промет нафтних деривата износи 2,421 милиона тона што је 10 одсто ниже у поређењу са периодом јануар-септембар 2024. године.
У наредном периоду НИС ће наставити са прилагођавањем пословања и даљих планова новонасталим околностима. Истовремено, компанија остаје посвећена напорима да у што је могуће краћем року буде делистирана са SDN листе или да исходује нову лиценцу која ће јој омогућити несметано оперативно пословање.