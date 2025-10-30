НА ТЕМУ: НОВА РУНДА ГЕЏЕТА – ЕВО ЗАШТО СУ КИНЕЗИ ОСВОЈИЛИ СВЕТ Паметни прстен и оловка с либелом
Светлећи нотеси и подсетници – елегантно ЛЕД светло осветљава таблу за писање, уз посебан фломастер који сија кад светло падне на њега.
Уз ову играчку добијате упутство за постављање и рад, нарочито како да обришете оно што сте написали. Савршен избор за празнике, признајте. Кошта око 450 динара.
Рукавице с батер-лампама – овај генијални изум идеалан је кад покушавате ноћу да нађете кључеве од стана у торби, или да откључате ауто, или да без наочара потражите иглу на поду. Идеја је безброј, свако може да нађе сопствени разлог за куповину овог геџета, који у просеку кошта око 500 динара.
Заваривач за кесе, УСБ пуњење – опис сам каже о чему се ради. Ова справица пуни се преко УСБ кабла, а служи за заваривање врећица и кеса. Добро, они иновативнији тако могу да залепе и најлон-чарапе, верујте. Само 285 динара.
Паметни прстен – уместо сата или наруквице, ако вас нервира да га стално носите, купите овај прстен за око 1.500 динара. Може да се бира једна од шест величина, мери притисак, срчани ритам, ниво кисеоника, броји кораке и потрошене калорије. И хвата поруке и позиве.
Оловка за све – шест у један оловка; поред писања, бави се и мерењем у центиметрима и инчима, има крстасти и плочасти врх шрафцигера, као и гумицу и либелу. Цена права ситница, али заиста – 143 динара.