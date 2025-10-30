broken clouds
ОДБОР ПОЉОПРИВРЕДЕ РПК ЗРЕЊАНИН Све одлуке у интересу пољопривредника донете једногласно

30.10.2025. 09:24
Фото: Дневник.рс

Одбор пољопривреде Регионалне привредне коморе Зрењанин једногласно је донео одлуку да се свим општинама у Средњобанатском управном округу упути допис да се, у интересу пољопривредних произвођача, почне са израдом комасација по катастарским општинама.

На 14. седници, одржаној у просторијама Регионалне привредне коморе Зрењанин, Одбор пољопривреде је разматрао информације о актуелним кретањима у пољопривреди средњег Баната. 

Том приликом је констатовано да је у интересу пољопривредних произвођача да се, где год је то могуће у средњем Банату, почне са пренаменом канала који су служили само за одводњавање у двонаменску функцију - за одводњавање и наводњавање.

Једногласно је донета и одлука да се од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде захтева измена правилника о субвенционисању, по угледу на Европску унију. То значи да би се субвенције добијале за све засађене односно засејане површине - без ограничења (тренутно је лимит 100 хектара), као и за сва грла стоке.

Одбор пољопривреде Регионалне привредне коморе Зрењанин ће, такође, од ресорног министарства тражити да се услови субвенционисања за наредну сезону знају до 1. августа, када почиње производна година у пољопривреди, односно припрема за сетву уљане репице.

привредна комора пољопривредници средњи банат
Бизнис Пољопривреда
