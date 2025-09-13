РАЧУНИЦА СА НОВИМ ЦЕНАМА ЈЕ ЈАСНА Ево колико ће бити увећани рачуни за даљинско грејање
Све је спремно за почетак грејне сезоне која званично почиње 15. октобра, најављено је из Београдских електрана, које од 1. октобра крећу са функционалним пробама.
Корисницима услуга је скренута пажња да ће даљинско грејање у Београду од октобра бити скупље за нешто више од шест одсто. Ово поскупљење ће се видети на рачунима који на кућне адресе стигну у новембру.
Директор Београдских електрана Вања Вукић је прецизирао да ће Београђани за просечан стан од близу 60 квадрата имати увећане рачуне за око 600 динара.
-Они који су грејање плаћали 8.600 динара, сада ће га плаћати око 9.200 динара, дакле око 600 динара више за један просечан стан од 60 квадрата - рекао је Вукић за РТС, а преноси Мондо.
Како је истакао, у договору са Министарством енергетике одређени број станова и потрошача ће прећи на наплату по потрошњи. Додао је да је у овој сезони одлучено да то буде неких 30 одсто, али да је један део већ био у наплати по потрошњи, те да су то зграде које су направљене после 2010. године.
-Оне су у обавези да грејање наплаћају по потрошњи. Дакле, у мају смо обавестили негде око 85.000 потрошача, 85.000 станова. То су енергетски најефикасније зграде. Бирали смо оне које ће, када на крају буду плаћали по потрошњи, уштедети одређени новац - објаснио је Вукић.
Директор Београдских електрана упутио је позив грађанима да штеде, јер је то према његовој оцени, суштина преласка на наплату по потрошњи.
-Знам да је лакше да имате одређени фиксни део који ћете плаћати, па да током зиме, кад вам је топло у кући, отворите прозоре или када одете на зимовање оставите грејање да вам буде топло када се вратите. То је једна ствар. У овом случају грађани ће морати да воде рачуна и да штеде - рекао је Вања Вукић.