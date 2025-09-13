ПОЗНАТОМ ЛАНЦУ СЛЕДИ КАЗНА! Председник Вучић упозорио трговце: “Не гулите кожу с леђа народу”
Једном трговинском ланцу следи прекршајна казна јер није јасно истакао ценовнике у складу са новим економским мерама, најавио је председник Србије Александар Вучић.
Гостујући на ТВ Информер, Вучић је нагласио да је за непоштовање економских мера могуће и затварање радњи до шест месеци, што је у складу са Уредбом која је ступила на снагу 1. септембра.
Додао је да је крупни капитал потребан нашој земљи, али да мора имати границе.
-На крају морам и увек ћу да будем на страни народа када видим да неко буквално хоће да га ојади и ороби. У реду је да зарадите, у реду је да зарадите много, али немојте да огулите кожу с леђа народу. То је једина молба државе и ништа више од тога - казао је председник Вучић.
Упитан да ли би ситуација на тржишту била боља да је “Макси” српски, он је одговорио да би држави то одговарало, али да је власник Делта холдинга Мирослав Мишковић имао интерес да га прода.
-Бизнис, чист бизнис. Ако ме питате да ли бисмо били спремни да помогнемо данас неком од привредника да буду српски трговински ланци - да, били бисмо спремни и на крају ћемо то и да урадимо - навео је Александар Вучић.