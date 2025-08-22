ЗАМЕНА ПАПИРНОГ РАЧУНА ЕЛЕКТРОНСКИМ ЈЕДАН ОД КОРАКА У МОДЕРНИЗАЦИЈИ И ДИГИТАЛИЗАЦИЈИ Е-рачун ЕПС користи око 300.000 грађана
Замена папирних рачуна електронским је још један корак у модернизацији и у процесима дигитализације „Електропривреде Србије“, а око 300.000 грађана већ користи електронски рачун за електричну енергију.
ЕПС свима који пређу на е-рачун омогућава попуст од 50 динара на сваком наредном рачуну.
Број грађана који су се определили да добијају искључиво електронски рачун повећава се из дана у дан, те је очигледно да су грађани препознали предности ове услуге и сада уместо у поштанско сандуче рачун за електричну енергију добијају путем електронске поште. Прелазак на електронски рачун је једноставан и брз, штеди новац, време и доприноси очувању планете. Штеди се и папир, такви рачуни стижу у веома кратком року, а нема ни чекања на доставу рачуна.
Електронски рачун доставља се одмах по формирању месечног задужења, пре класичног слања путем поште. Ова услуга може да се активира преко апликације и портала „ЕПС Увид у рачун“, или попуњавањем обрасца , као и лично у пословницама.
Корисници електронског рачуна углавном имају и апликацију „ЕПС Увид у рачун“, коју користи више од 917.000 грађана. На апликацији и порталу на једном месту доступне су и веома корисне информације о потрошњи. Додатне функције омогућавају увид у архиву рачуна и уплата из претходне три године, као и детаљан преглед потрошње по зонама и тарифама. Осим рачуна и броја потрошених киловата, ту је и брз линк до практичних савета о томе како ефикасно користити електричну енергију. Мобилна апликација „ЕПС Увид у рачун" доступна је корисницима на платформама iOS и Андроид и бесплатно се може преузети на Google Play и App Store продавницама. Сав садржај је доступан на ћирилици и латиници, као и на енглеском језику.