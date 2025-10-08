(ВИДЕО) ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ! ДАНАС ТАЧНО У ПОДНЕ КРЕЋУ БРЗИ ВОЗОВИ ЗА СУБОТИЦУ Путнике купи на станицама у Новом Београду, Петровардину, Врбасу и Бачкој Тополи ПОГЛЕДАЈТЕ ДЕТАЉАН РАСПОРЕД ВОЖЊИ
Путнички возови почеће данас у подне да редовно саобраћају брзом пругом на релацији Београд Центар - Суботица - Београд Центар, а у промотивном периоду који ће трајати до 12. октобра путницима су обезбеђене бесплатне возне карте.
Из станице Београд Центар први полазак за станицу Суботица је “Inter City” возом број 546 у 12 часова. Из станице Суботица први полазак за станицу Београд Центар је “Интер сити” возом број 547 такође у 12 часова.
Своје карте путници могу да преузму на благајни, путем мобилне апликације и сајта Србијавоза. За вожњу Интер Сити возовима (СОКО) и Интер Регио возовима, неопходно је да путници благовремено обезбеде своје возне карте, јер тиме себи обезбеђују резервацију места.
О расположивим местима у возовима путници се могу информисати на благајни и путем мобилне апликације и сајта. Осамнаест “Интер Сити” возова (СОКО) на овој релацији саобраћаће на свака два сата.
Девет возова из станице Београд Центар полазе у 6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 и 22.00 сата. Девет возова из станице Суботица полази у 6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 и 22.00 сата. „Интер сити” (Соко) возови имају заустављања у следећим службеним местима: Нови Београд, Петровардин, Врбас Нова, Бачка Топола и Суботица.
Осам “Интер Регио” возови на овој релацији имају следеће поласке: четири воза из станице Београд Центар у 7.00, 11.00, 15.00 и 19.00 сати и четири воза из станице Суботица у 5.00, 9.00, 13.00 и 17.00 сати. „Интер регио” возови имају заустављања у следећим службеним местима: Нови Београд, Нова Пазова, Стара Пазова, Инђија, Петровардин, Змајево, Врбас Нова, Ловћенац-Мали Иђош, Бачка Топола, Жедник; Остали Интер Регио возови ( број 640, 643, 644, 647, 648, 651, 652, 655, 656 и 657, односно возови 615 и 616) ће саобраћати до/од станице Петроварадин.
Станица Нови Сад до даљњег није отворена за пријем и отпрему путика, напомињу из компаније. У станицама: Змајево, Врбас Нова, Ловћенац-Мали Иђош, Бачка Топола и Жедник неће бити организована продаја карата на благајни и путем картомата, те је препорука путницима да своју карту купе путем мобилне апликације. У станици Суботица продаја карата се врши у постојећем монтажном објекту који се налази на подручју станице и који је обележен.