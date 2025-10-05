light rain
БРЗА ПРУГА ОД НОВОГ САДА ДО БЕОГРАДА ИЗБОР МНОГИХ За три и по године превезено 12,5 милиона путника

05.10.2025. 16:54 16:56
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
Фото: Дневник/ Н. Перковић

Министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Александра Дамњановић Софронијевић изјавила је данас да је брзом пругом од Београда до Новог Сада од њеног отварања, у марту 2022. године, до 14. септембра 2025. године превезено 12,5 милиона путника. 

Навела је да је за исти период, од како је пуштена у редован путнички железнички саобраћај, том деоницом путовало 6,1 милион путника најсавременијим возом "Соко".

"Очекујем исте, ако не и више и боље резултате и на деоници од Београда до Суботице. То нам даје прилику да упознамо нове људе, нова места, да створимо нова пријатељства", рекла је Дамњановић Софронијевић за ТВ Пинк.

Брза пруга од Београда до Новог Сада отворена је у марту 2022. године након пробне вожње брзим возом "Соко" којој су присуствовали председник Србије Александар Вучић и мађарски премијер Виктор Орбан.

Три и по године касније, као што је најављено, председник Вучић отворио је 3. октобра деоницу брзе пруге од Новог Сада до Суботице.

