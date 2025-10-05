(ВИДЕО) НАРУЧИЛА ЈЕ ЈЕФТИНЕ СЛУШАЛИЦЕ ПРЕКО ТЕМУА, А ОНО ШТО ЈЕ ДОБИЛА НАСМЕЈАЛО ЈЕ ЦЕО ИНТЕРНЕТ Ево где је настао проблем
Сви знамо да куповина преко интернета уме да буде и пун погодак и тотална катастрофа.
Једна девојка мислила је да је нашла супер јефтине слушалице на популарној платформи Тему, али оно што јој је стигло на кућну адресу насмејало је њу и њеног брата до суза.
Наиме, уместо модерног геџета, из пакета је извукла – платнену зидну декорацију са одштампаним узорком слушалица. Брат Кени није могао да одоли, па је снимак одмах окачио на ТикТок уз коментар:
„Моја сестра је наручила слушалице са Темуа и ово је добила.“
@peacemaker_the_third Read guys!!!!😭#viral_video #makemefamous #kennytok #fypシ゚ ♬ original sound - ♱
У видеу се види како сестра од срамоте бежи испод капуљаче, док Кени поручује свима: „Људи, читајте описе производа!!!“
Њихов снимак постао је апсолутни хит – прегледан је више од 5,4 милиона пута и затрпан хиљадама коментара.
„Не може нас ни погледати“, нашалио се један корисник, док је други додао: „Суздржава сузе.“
Ипак, многи су искористили прилику да подсете на најважније правило онлине куповине: читање описа производа. „Не кривите Тему, кривите себе“, написала је једна корисница.
Шта се заправо десило?
Показало се да је девојка наручила „налепницу са узорком слушалица“ по цени од 1,91 евро, што је у опису јасно писало као „зидна декорација за дневну собу“.
Зашто је Тему толико јефтин?
Тему је кинеска платформа која је планетарно популарна због екстремно ниских цена. Функционише тако што директно повезује купце и произвођаче, па роба стиже без посредника и великих трошкова складиштења. Али, поред повољних понуда, лако је превидети ситна слова – баш као у овом случају.