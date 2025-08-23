broken clouds
24°C
23.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1695
usd
101.139
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДНЕВНИЦА ЗА СЕЗОНЦЕ И ДО 5.000 ДИНАРА Надничари трљају руке, произвођачи незадовољни због откупне цене

23.08.2025. 17:24 17:29
Пише:
Дневник
Извор:
RINA
Коментари (0)
купине
Фото: РИНА/Илустрација

АРИЉЕ: Сезона бербе малина је завршена, али посла у воћњацима за сезонске раднике још увек има. 

У Западној Србији у току је берба купине, а иако је принос добар, откупна цена пала је на 150 динара, што је разочарало произвођаче.

Сезонски радници, међутим, истичу да посла има и да се може солидно зарадити.

- Ко је добар радник, бере по 160 кила, бере, има, може да се заради. Око 4.000 или 5.000 дневно кад има рода, а кад нема онда слабије не може више од 2000 до 2500 динара дневно. Није лак посао нарочито кад су врућине, али издржава се - каже за РИНУ Нада Маринковић из Алексница, која већ 17 година ради на сезонским пословима у Ариљу.

Произвођачи истичу да је квалитет овог воћа добар, али да цена не покрива уложени труд.

купине

- Купина је ове године баш добро родила и квалитет је добар. Цена је почела са 180 динара овде код нас у ариљском крају и онда из неког непознатог разлога је спуштена на 150 пре неки дан. Сад је тренутно, кажу, 150 динара. Ми смо се надали да ће цена да расте, а не да пада, пошто је малина тако десеткована, надали смо се ову купину да ћемо ту извући неки принос и неку зараду - каже произвођач Милета Пилчевић.

Додају да су незадовољни оваквим развојем ситуације.

Није лош квалитет, купина је некако преживела ову сушу… Надали смо се и бољој цени, али та цена изгледа да не иде узлазним путем, па ми с тим изражавамо једно велико незадовољство, да сви купинари смо незадовољни том ценом, каже Пилчевић.

Берба купине трајаће до краја августа.

сезонски рад сезонски радници дневница купине
Извор:
RINA
Пише:
Дневник
Бизнис Пољопривреда
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
БЕРБА МАЛИНА ПРЕД ВРАТИМА, А ЦЕНА ЈОШ МАГЛОВИТА Шта се дешава у Ариљу?
малине

БЕРБА МАЛИНА ПРЕД ВРАТИМА, А ЦЕНА ЈОШ МАГЛОВИТА Шта се дешава у Ариљу?

21.05.2025. 12:19 12:27
Волим
0
Коментар
0
Сачувај