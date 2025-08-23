ДНЕВНИЦА ЗА СЕЗОНЦЕ И ДО 5.000 ДИНАРА Надничари трљају руке, произвођачи незадовољни због откупне цене
АРИЉЕ: Сезона бербе малина је завршена, али посла у воћњацима за сезонске раднике још увек има.
У Западној Србији у току је берба купине, а иако је принос добар, откупна цена пала је на 150 динара, што је разочарало произвођаче.
Сезонски радници, међутим, истичу да посла има и да се може солидно зарадити.
- Ко је добар радник, бере по 160 кила, бере, има, може да се заради. Око 4.000 или 5.000 дневно кад има рода, а кад нема онда слабије не може више од 2000 до 2500 динара дневно. Није лак посао нарочито кад су врућине, али издржава се - каже за РИНУ Нада Маринковић из Алексница, која већ 17 година ради на сезонским пословима у Ариљу.
Произвођачи истичу да је квалитет овог воћа добар, али да цена не покрива уложени труд.
- Купина је ове године баш добро родила и квалитет је добар. Цена је почела са 180 динара овде код нас у ариљском крају и онда из неког непознатог разлога је спуштена на 150 пре неки дан. Сад је тренутно, кажу, 150 динара. Ми смо се надали да ће цена да расте, а не да пада, пошто је малина тако десеткована, надали смо се ову купину да ћемо ту извући неки принос и неку зараду - каже произвођач Милета Пилчевић.
Додају да су незадовољни оваквим развојем ситуације.
Није лош квалитет, купина је некако преживела ову сушу… Надали смо се и бољој цени, али та цена изгледа да не иде узлазним путем, па ми с тим изражавамо једно велико незадовољство, да сви купинари смо незадовољни том ценом, каже Пилчевић.
Берба купине трајаће до краја августа.