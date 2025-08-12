clear sky
ОБЕЗБЕЂЕНА ВОДА ЗА ПРЕКО 5.000 ХЕКТАРА Министар Гламочић у Малом Иђошу ЗАДОВОЉАН ЈАЧАЊЕМ ОТПОРНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ на временске услове

12.08.2025. 17:18 17:23
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
d
Фото: Танјуг/МПШВ

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Драган Гламочић обишао је данас систем за наводњавање којим је у Малом Иђошу обезбеђена вода за више од 5.000 хектара пољопривредних површина и истакао да ће се проширењем овог система, кроз нови пројекат, наводњавати додатних 2.000 хектара.

Гламочић је навео да овај систем представља значајан корак у јачању отпорности пољопривреде на екстремне временске услове, посебно честе суше које последњих година погађају Србију.

"Овде данас видимо како улагање у воду значи сигурније приносе и већу стабилност за наше пољопривреднике. Чак и у овако сувом периоду, поља су зелена, друга сетва кукуруза је успела и то је најбољи доказ колико ови системи значе. Обезбеђена је стабилност производње, а тиме и сигурност за грађане Србије", рекао је Гламочић, саопштило је ресорно министарство.

Пројекат у Малом Иђошу реализован је у оквиру сарадње ЈВП "Воде Војводине" са Фондом за развој Абу Дабија на основу Уговора о зајму између Владе Србије и поменутог Фонда за финансирање Прве фазе Развоја система за наводњавање.

Вредност сарадње у Србије је готово 100 милиона долара, чиме се стварају услови за наводњавање готово 130.000 хектара.

Радови обухватају изградњу, реконструкцију и модернизацију пумпних станица, канала, акумулација и дистрибутивних мрежа, прилагођених потребама различитих региона.

д
Фото: Танјуг/МПШВ

Министар је подсетио да је уговор са Фондом за развој Абу Дабија потписан још у његовом првом мандату, пре 12 година, али да су припреме и реализација овако сложених система захтевале време.

"Данас имамо пројеката више него што имамо расположивих средстава и то је добар знак јер смо спремни да наставимо градњу нових система, уз финансијску подршку и из државног буџета и међународних партнера. На пољопривредницима је да се прикључе, а на држави да им то омогући", навео је Гламочић.

Нагласио је да ова сарадња није само резултат институционалних односа, већ и снажног и пријатељског односа два председника.

 "Тај однос поверења и пријатељства омогућио је да овај и многи други пројекти добију подршку и реализују се у корист грађана Србије", истакао је Гламочић.

д
Фото: Танјуг/МПШВ

Систем у Малом Иђошу користи најсавременију технологију, укључујући и могућности дигиталног управљања, што је, како је истакао министар, посебно привлачно младим пољопривредницима.

"Наш циљ је да овакви системи постану стандард у Србији, јер где има воде, има и живота, рада и развоја", закључио је он.

