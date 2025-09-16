ПОКРАЈИНА ИЗДВАЈА ВЕЛИКА БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ "Паори из Војводине имају повлашћен положај у пољопривреди Србије!" Ево који су све подстицаји на располагању
„Буџет Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине је данас већи за 219,4 одсто у односу на буџет из 2015. године, када је на челу Покрајинске владе био Бојан Пајтић!
Буџет за 2025. годину износи 13.194.402.375,62 динара”, истиче се у реакцији Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине на јучерашње окупљање пољопривредника који су тракторима блокирали саобраћај испред зграде Покрајинске владе.
"Посебно подсећамо незадовољне пољопривреднике блокадере да пољопривредник из Војводине има повлашћен положај у пољопривреди Србије, јер поред подстицаја које користи из буџета Републике Србије, користи и бесповратна средства из буџета АП Војводине. Сваки пољопривредник у Војводини има право да конкурише на повраћај бесповратних средстава за пољопривредну производњу на конкурсима Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, где је повраћај средстава од 60 до 90 одсто."
Најзначајнији подстицај за индивидуалне пољопривредне произвођаче је набавка механизације, а само ове године расписан је конкурс у висини од 550 милиона динара. У последње три године за набавку нове механизације за пољопривреднике у АП Војводини издвојено је преко 14 милиона евра.
Системи за наводњавање
Покрајински секретаријат подсећа да се посебно води рачуна о борби против суше, те се сваке године уложи више од милијарду динара у изградњу двонаменских система за наводњавање. У последње две године извршени су радови на 66.377 хектара, што представља системску меру у борби против суше, заједно са системским мерама у пошумљавању у које Покрајински секретаријат годишње улаже преко 300 милиона динара.
Поред тога, сваки пољопривредник у Војводини има могућност да конкурише за опрему за наводњавање. У последњих пет година Покрајински секретаријат је одобрио бесповратна средства у вредности од две милијарде динара (17 милиона евра). У 2025. години износ бесповратних средстава за наводњавање износи 450 милиона динара. 459 пољопривредних газдинстава у овој години остварило је право на суфинансирање набавке опреме и система за наводњавање, а субвенционисана површина пољопривредног земљишта на којој ће се користити опрема за наводњавање је преко 4.000 хектара.
За улагање у прераду примарних пољопривредних производа у 2025. години издвојено је 111 милиона динара бесповратних средстава за индивидуалне пољопривредне произвођаче.
За меру „Подршка младима у руралним подручјима“ у 2025. години опредељена су средства у висини од 200 милиона динара бесповратних средстава за младе индивидуалне пољопривредне произвођаче.
Кредити Фонда за развој од 1 одсто камате
„Пољопривредници који су блокирали саобраћај испред Бановине захтевају кредите са 1 одсто камате. Подсећамо да у АП Војводини постоји Фонд за развој пољопривреде који нуди кредитну подршку управо са 1 одсто камате, како за семе, репро материјал, тако и за опрему и набавку стоке и подизање вишегодишњих засада и куповину пољопривредног земљишта, и то годинама уназад. Фонд располаже са око 800 милиона динара за кредитну подршку. У 2025. години расписано је 14 кредитних линија за све секторе пољопривредне производње”, истиче се у сапштењу из Бановине.
„За унапређење сточарске производње кроз набавку грла и одгајивачки програм у 2025. години опредељено је 290 милиона динара бесповратних средстава. Након свега урађеног, спроведеног и испуњеног, постављамо питање, чиме сте то тачно незадовољни?
Покрајински секретаријат је увек отворен за разговор, савете и сугестије, а не и за ултиматуме. На основу свега изнетог, може се стећи утисак да је блокада зграде Покрајинске владе искључиво политички мотивисана”, каже се у саопштењу поводом јучерашње блокаде у Новом Саду.