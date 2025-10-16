Читуље за четвртак, 16. октобар 2025.

У шалтер сали Дневника, Булевар Михајла Пупина 15, читуље, помени и објаве захвалности за физичка лица предају се радним данима од 8 до 17, а суботом и недељом од 9 до 17 сати. Текст и фотографију за читуљу, помен или објаву захвалности (физичка лица) можете послати и мејлом: [email protected].



Све детаље о предаји читуља можете да погледате ОВДЕ, а ценовник погледајте ОВДЕ.

Фото: Дневник