ЦЕЛА ЗГРАДА ПЕВА: „РАДИО МИЛЕВА”! Омиљена комшиница враћа се на мале екране шестом сезоном, ексклузивно ОТКРИВАМО СВЕ ДЕТАЉЕ НОВИХ ЕПИЗОДА

13.09.2025. 17:30 17:30
Пише:
Владимир Бијелић
Извор:
Dnevnik.rs
Фото: Nira pro

Нове епизоде серије „Радио Милева” биће на првом програму Радио-телевизије Србије од 15. септембра, где ће се приказивати сваког раднод дана у 20 часова.

И у шестој сезони ове ТВ комедије гледаоци ће наставити да прате свакодневни живот Милеве, Наталије и Соње, три генерације породице Мајсторовић, које живе под истим кровом. Милева је пензионерка, глава куће, све зна, све уме и у све се разуме. 

Ћерка Наталија је њена супротност. Професорка је српског језика и књижевности. Одмерена, уравнотежена, рационална, а по мишљењу њене мајке, пре свега, неуспешна жена, јер нема сталног емотивног партнера. Пошто сматра да је са Наталијом негде погрешила, Милева је одлучна да унуку Соњу „спаси” од Наталијиних грешака.

Поред породице Мајсторовић, стални јунаци серије су и полицајац у пензији у звању управника зграде Стеван Лисичић и његова жена Марта, брачни пар Марић,  који чине неуропсихијатар Сава и докторка пластичне хирургије Викторија, сликар Леон, доброћудни мајстор Моца и његова строга жена Жана, посесивна мајка Цвета и њен увелико одрасли син Микица.

Фото: Nira pro

Главне улоге тумаче: Олга Одановић, Марија Вицковић, Кристина Гаврић Богуновић, Дара Џокић, Бранимир Брстина, Бојан Жировић, Марко Гверо, Анђелка Стевић Жугић, Немања Оливерић, Ненад Стојменовић, Анастасиа Мандић, Мирјана Ђурђевић, Јована Гавриловић, Светозар Цветковић и Никола Којо, који се у новом циклусу појављује и као редитељ епизода ове серије.

У мали универзум породице Мајсторовић и њихових комшија у Ранкеовој 12, повремено се укључују и ликови који уносе додатни немир у њихове ионако узбуркане односе. Тако у овој сезони нове ликове, између осталих, играју и Небојша Илић, Ива Илинчић, Хана Бештић и Марија Пикић.

Фото: Nira pro

Током протеклих година серија „Радио Милева” постала је јединствен телевизијски феномен, обарала је рекорде гледаности, добијала награде и окупљала све генерације испред малих екрана. Креатор серије и продуцент је Небојша Гарић.

В. Б. 

радио милева серија Радио Телевизија Србије комедија
Култура Филм
