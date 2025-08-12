ДЕСЕТ ФИЛМОВА У ТАКМИЧАРСКОМ ПРОГРАМУ ДУНАВ ФИЛМ ФЕСТА У конкуренцији Лозница, Јуде, Ланг...
Филмом „Седеф магла“ недавно преминулог редитеља Милорада Милинковића у уторак, 19. августа, биће отворен 8. Дунав Филм Фест.
Снимљен по роману Драгољуба Стојковића, овај историјски трилер нас враћа у време када је прва српска атетанторка Илка Марковић пуцала на краља Милана Обреновића у Саборној цркви и – промашила.
Иначе, до 24. августа на четири атрактивне локације – од историјског амбијента Малог града Смедеревске тврђаве, преко Дунавског парка и Платоа код Карађорђевог дуда, до Центра за културу Смедерево, биће приказано четрдесетак играних и документарних остварења, од тога десет у такмичарском програму.
Поред „Седеф магле”, у конкуренцији за награду „Дунавска лађа“ за најбољи филм су и „Караван” Зузане Киршнерове, „Тарика” Милка Лазарова, „Два тужиоца” Сергеја Лознице, „Под срећном звездом” Петера Керекеша, „Шта Маријела зна” Фредерика Хамбалека, „Други јануар” Жофије Силађи, „Мамина беба” Јохана Модера, „Кранко” Јоакима Ланга, док ће Дунав фест затворити комедија „Континентал ’25” коју је потписао познати румунски синеаста Раду Јуде, добитник Златног медведа на Међународном филмском фестивалу у Берлину 2021. за „Баксузно бубњање или безумни порнић”.