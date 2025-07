ОСТАВИО ЈЕ ДУБОК ТРАГ Умро чувени Мајкл Медсен, звезда филмова Кил Бил и Улични пси нас заувек напустила СРБИЈА И СРБИ СУ МУ ПОСЕБНО БИЛИ У СРЦУ

Његови менаџери су објавили следеће саопштење:



У посљедње двије године Мајкл Мадсен је радио невероватан посао с независним филмом, укључујући надолазеће дугометражне филмове 'Resurrection Road', 'Concessions' и 'Cookbook for Southern Housewives', и заиста се радовао овом следећем поглављу у свом животу.

Мајкл се такође припремао за објављивање нове књиге под називом 'Tears Фор My Father: Outlaw Thoughts анд Поемс', која је тренутно у фази уређивања. Мајкл Мадсен био је један од најиконичнијих холивудских глумаца, који ће многима недостајати - стоји у саопштењу, преноси Variety.

Мадсенова каријера трајала је више од четири деценије, а постао је познато име у колективној свијести филмске публике као један од омиљених глумаца редитеља Quentina Тарантина, играјући незаборавну и застрашујућу улогу Вика Веге , познатијег као Мр. Блонде, у култном филму "Reservoir Dogs". Та улога, а посебно сцена у којој плеше уз музику док мучи заробљеног полицајца, дефинирала је његову каријеру и донијела му репутацију легитимног "опасног типа" у Hollywoodu.

Рођен је у Чикагу 1957. године у породици с уметничким склоностима. Одрасо је у глумачкој породици, мајка му је била редитељка а сестра глумица. Мајкл је започео свој занат у чикашком позоришту а ментор му је био славни Џон Малкович.

Иако је у почеткужелео да глуми Мр. Пинк за улогу у филму "Ресервоир Догс" јер је тај лик имао неколико сцена с Harveyjem Кеителом, Тарантино га је видио искључиво као Мр. Блондеа. Судбина је хтела да ова улога постане његов заштитни знак. Занимљиво је да је касније одбио улогу Винцента Веге у филму "Pulp Fiction", који је на крају прославио ЏонТраволту. Међутим, његова сарадња с Тарантином наставила се кроз филмове "Kill Bill: Volume 2", где је глумио убицу Budda, брата главног антагониста, затим у вестерну "The Hateful Eight " и у филму "Once Upon a Time in Hollywood".

Увек је уживао у Београду "Одрастао сам са Србима, зато волим Србију" Чувени глумац Мајкл Медсен, који је данас преминуо у 67. години, био је веома популаран у Србији, а чини се да за то и постоје и конкретни мотиви. Својевремено је, управо Медсен, звезда Тарантинових филмова Кил Бил и Улични пси, открио да је растао са Србима! Холивудски глумац је у једном интервјуу, током посете Београду, открио да се увек добро проводио у српском престониции да је менаџеру једном дао задатак да му тражи улоге у нашој земљи. Мајкл Медсен је тада истакао да је одрастао са Србима и да због тога воли Србију. - Одрастао сам у Чикагу, где има доста Срба, па ваш народ није непознаница за мене. Вероватно је одатле дошла и љубав према вашој земљи - рекао је Медсен за Блиц. Он је, како је сам рекао, користио сваку прилику да борави у Србији. - Неколико пута сам био код вас. Последњи пут то сам учинио да бих промовисао филм „Along the Roadside“ у режији Зорана и Владимира Лисинца - рекао је Мајкл. На снимању тог филма сарађивао је с Лазаром Ристовским. И спријатељио се с њим. (Blic.rs)

Ван камера његов живот је био драматичан попут његових улога. Ипак, последњих година породична трагедија обележила је његов живот. У јануару 2022. године, његов 26-годишњи син Хадсон, који је служио у америчкој војсци и био стациониран на Хавајима, извршио је самоубиство. Он је био и кумче Quentina Тарантина. Медсен, сломљеног срца, рекао је тада да је у шоку јер није видео никакве знакове депресије код свог сина и захтевао је потпуну истрагу од војске, верујући да је његовог сина "осрамотили официри и војници" јер је тражио помоћ за ментално здравље.

- Његове успомене и светлост памтиће сви који су га познавали и волели - рекла је тада схрвана породица. Догађај је оставио дубок траг на глумца, а уследили су проблеми са законом, укључујући хапшења због неовлашћеног уласка на туђи посед и наводног напада.

Иза грубе спољашњости крио се човек с много талената и интереса. Мало је познато да је Мајкл Медсен био и цењени песник те да је објавио неколико збирки поезије, а за књигу "Burning in Paradise" освојио је награду. Одлучио је комерцилизовати своју "злоћу" лансирањем властите линије љутих сосева под брендом "American Badass" .

Био је активан и у хуманитарном раду, за шта је добио признање од Дечје болнице Схринерс. Његов приватни живот био је турбулентан; био је три пута ожењен и отац је шесторо деце. У каснијем интервјуу, осврћући се на насилне улоге које су га прославиле, признао је да је као отац почео другачије размишљати о порукама које шаље.

- С децом морате бити свесни онога што представљате и морате им бити одговорни за то - рекао је, показујући страну себе коју публика ретко види.

