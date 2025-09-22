МУЗИЧКЕ ШЕТЊЕ НОВИМ САДОМ Необичан начин представљања кључних музичких институција града
Већина метропола Европе својим посетиоцима, осим уобичајених туристичких садржаја, нуди и оне који су специфично везани за одређену тему.
Тако се организују туре у којима се демонстрира посебно искуство из области гастрономије, дегустације вина и слично. Међу таквим посебним понудама протекле деценије нашле су се у европским градовима и руте под називом Музичке шетње, у којима посетиоци, гости, али и домаће становништво, радо учествују.
Реч је, наиме, о кратким шетњама обично кроз централне градске четврти у којима су смештене кључне музичке институције чији се програми посећују у вечерњним часовима. Стога су те шетње организоване непосредно пре потенцијалних музичких вечери. Музеј „Тамбурицафеста“ ове године нуди суграђанима и гостима Новог Сада управо такав вид едукативно-забавне активности.
У томе му је помогао тим музиколошкиња - Ира Проданов и Ивана Ножица, које су креирале путању новосадских музичких шетњи на којој ће гостима-шетачима бити представљене кључне музичке институције Новог Сада, са занимљивим појединостима и детаљима који се не могу лако наћи на интернету. Реч је о узбудљивим причама о важним локалним посленицима, захваљујући којима те приче прерастају скоро у легенде.
Тиме ће ове шетње на прави начин осликати динамични свет новосадске музичке сцене. Полази се од Музеја „Тамбурицафеста”, иде до Синагоге, Српског народног позоришта и старе зграде Музичке школе „Исидор Бајић“, Саборне цркве, просторија Војвођанског симфонијског оркестра, Музичке омладине Новог Сада, све до Студија М, некадашњег кључног медијског пункта не само града, већ и ширег региона.
Циљ пројекта Музичке шетње Новим Садом, који ће се одвијати на српском или енглеском језику, јесте да се он наредних година укључи у редовну градску туристичку понуду.
Овај пројекат подржала је Градска управа за културу Новог Сада, а заинтересовани се о терминима шетњи могу информисати на сајту Музеја „Тамбурицафест”.
И. Клајн