РОК ЛЕГЕНДА ОТКРИЛА СВОЈУ РАЊИВУ СТРАНУ „Ово је Ози каквог никада нисте видели", стоји у најави документарца, чија је премијера 7. октобра – погледајте трејлер

19.09.2025. 10:14
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
ози
Фото: Printscreen Youtube/ Paramount Plus

Публика ће ускоро моћи да погледа најинтимнију причу о Озију Озборну до сада. Документарни филм назива „Ozzy: No Escape From Now” премијерно ће бити приказан 7. октобра на платформи Paramount+, обећавајући искрен, топао и дубоко личан портрет музичара каквог публика још није видела.

Филм детаљно истражује како се Озборнов свет уздрмао из темеља пре шест година, приморавајући га на дубоку интроспекцију. Тај период га је навео да преиспита сопствени идентитет, суочи се са морталитетом и постави себи питање да ли ће икада више стати на бину за последњи наступ.

„Ово је Ози каквог никада нисте видели”, стоји у најави филма, наглашавајући да нас очекује „искрен, топао и дубоко личан портрет” једне од највећих рок звезда свих времена.

 

Документарац се храбро суочава са Озборновим здравственим проблемима и отвореним утицајем дијагнозе Паркинсонове болести на његов живот. Истовремено, снажно наглашава централну улогу коју музика и даље има у његовом постојању, доказујући да његов препознатљив, несташни смисао за хумор остаје постојан и нетакнут упркос свим изазовима.

Нажалост, Ози Озборн не преминуо овог лета, а почетком јула одржао је опроштајни концерт са групом Black Sabbath и пријатељима у Бирмингему.

Недавно је објављен и трејлер за документарац, који гледаоцима пружа први увид у ову емотивну и инспиративну причу.

ози озборн документарац трејлер
Извор:
Телеграф
Пише:
Дневник
Култура Музика
