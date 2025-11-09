СПЕКТАКУЛАРАН КОНЦЕРТ БИЉАНЕ КРСТИЋ у МТС дворани Прославила 70. рођендан на најлепши могући начин: „УСПАВАНКА“ ЗА БОРУ ЂОРЂЕВИЋА
БЕОГРАД: Биљана Крстић обележила је вечерас свој 70. рођендан и 50 година успешне каријере концертом "Све боје гласа" у препуној МТС Дворани у Београду.
Кроз пола века жанровски живописне музичке каријере Биља Крстић је публику, која ју је све време овацијама поздрављала, повела уз пратњу музичара са којима је сарађивала у групама Сунцокрет, Рани мраз и Бистрик.
Крстић је концерт отворила песмом “Бубе”, а затим су јој се на бини придружиле чланице групе Сунцокрет Снежана Јандрлић и Горица Поповић да би заједно отпевале незаборавну песму “Долази зима” и “Успаванку”, коју су посветиле некадашњем члану и фронтмену Сунцокрета Бори Ђорђевићу.
Гости глумци Небојша Дугалић и Борис Пинговић, заједно са Биљаном Крстић, отпевали су велики хит групе Рани мраз “Неки нови клинци”.
Музичарка је одушевљеној публици отпевала и песме “Живот је море” и “Један Саша из воза”.
У првом, акустичарском делу концерта, на бини су се појавили и чланови састава ''С времена на време'' Асим Сарван и Војислав Ђукић, који су извели композиције "Мој свет" и "Тражи мене".
Уз Биљу Крстић на концерту су свирали искусни музички зналци - клавијатуриста Александар Локнер, гитаристи Душан Безуха и Ненад Божић, басиста Бранко Исаковић, бубњар Петар Радмиловић и гости - саксофониста Ненад Петровић и гитариста Јосип Бочек.
Други део концерта обележио је наступ оркестра Бистрик, са којим је Биљана Крстић стекла светску популарност наступајући на музичким фесивалима широм света.
Одушевљена публика громогласним аплаузима поздрављала је извођење традиционалних хитова “Јовано, Јованке”, “Ој, Мораво”, “Димитријо, сине Митре”, “Нишка бања”.
Чланице Вокалне радионице Бистрик, састављене од младих нада музичке сцене, на самом крају двоипочасовног концерта отпевале су слављеници Биљани Крстић рођенданску песму.