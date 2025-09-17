„БИЛА ЈЕ ПИОНИРКА, УЗОР И СИМБОЛ УПОРНОСТИ, А ЊЕН ДОПРИНОС СЕ И ДАЉЕ ПРОУЧАВА И СВЕ ВИШЕ УВАЖАВА” У Бечу отворена изложба посвећена Милеви Марић Ајнштајн
Председница Покрајинске владе Маја Гојковић отворила је јуче у Бечу изложбу посвећену Милеви Марић Ајнштајн, организовану поводом 150 година од рођења српске научнице.
Милева је била пионирка свог времена, једна од ретких жена која је успела да уђе у свет високе математике и физике на чувеној Политехници у Цириху, навела је Маја Гојковић.
Она је подсетила на то да је Милева управо у Цириху започела свој интелектуални и животни пут са Албертом Ајнштајном, нагласивши да је њена улога у Ајнштајновом раду и развоју неких од кључних идеја модерне физике, укључујући и теорију релативитета, била активна и значајна.
„Њихови заједнички прорачуни и дискусије представљали су интелектуални темељ који је променио ток науке. Податак да је Ајнштајн, након добијања Нобелове награде за физику 1921. наградни фонд уступио Милеви, сведочи о њеној улози у њиховом заједничком научном стваралаштву“, изјавила је Маја Гојковић.
По речима председнице Покрајинске владе, Милева је свој живот везала за више европских градова – Цирих, Беч, али и Нови Сад, где је одређено време живела са Ајнштајном, чиме је, како је оценила Гојковићева, постала мост који повезује наше културне и научне просторе.
„Ова изложба нас подсећа да наука никада није дело једног човека, већ плод заједничког рада и инспирације. Милева Марић Ајнштајн била је пионирка, узор и симбол упорности, а њен допринос се и даље проучава и све више уважава“, нагласила је Маја Гојковић.
Изложба „Милева Ајнштајн Марић: математичарка, физичарка, сарадница и супруга Алберта Ајнштајна” приређена је у организацији Музеја Војводине у просторијама Међународне агенције за атомску енергију у Бечу, а под покровитељством Покрајинске владе.