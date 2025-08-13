ИНКЛУЗИВНА ИЗЛОЖБА ДО 31. АВГУСТА У НАРОДНОМ МУЗЕЈУ Додирните „Гуслара”
На првом спрату Народни музеј Србије, у Галерији српског сликарства XVIII i XIX века, постављена је рељефна репродукција слике “Гуслар” Ристе Вукановића (1873-1918).
Репродукција, израђена у тактилној техници у сарадњи са компанијом Canon и Савезом слепих Србије, изложена је испред оригиналног, антологијског дела српске уметности с краја 19. века, које је део сталне поставке Музеја. По речима Директорка НМС-а Бојана Борић Брешковић, жеља је била да репродукција слике “Гуслар” у рељефу буде мотив уметничкој и музеолошкој заједници у Србији да упозна и размотри потенцијале нових технологија у креирању инклузивних уметничких формата. „Захваљујући примени иновативне технологије рељефне штампе, уметност постала још доступнија и могуће ју је доживети на потпуно нов начин - путем додира репродукције уметничког дела. Овакав приступ омогућава дубље и непосредније искуство уживања у уметности, посебно драгоцено особама са оштећењем вида. Уметност је постала опипљива, а доживљај богатији и за све остале посетиоце”, оценила је Борић Брешковић. Репродукција је, иначе, део међународне изложбе фотографија “Невидљиви свет”, која је први пут реализована у Србији као део светске инклузивне иницијативе World unseen чији је циљ да уметност учини доступном свима, а слепим и слабовидим особама омогућава да доживе фотографије кроз рељеф, Брајево писмо и звук. Осим слике Ристе Вукановића, српске изложбе је и тактилна фотографија уметнице Иване Тодоровић под називом “У срцу буке”, која приказује нашег слепог оперског певача Немању Црнатовића.