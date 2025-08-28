ИЗЛОЖБА МАРКА ПИРОШКОГ У ГАЛЕРИЈИ НА ШТРАФТИ Археологија сопства
Новосадска Галерија на Штрафти (угао Булевара Михајла Пупина и Пионирске улице) од данас до 29. септембра биће домаћин изложбе радова Марка Пирошког под називом “Археологија сопства”.
Кроз ову поставку уметник истражује сложени однос идентитета сопствене прошлости и носталгије за прошлим временима кроз реалистично сликарство мртве природе.
„Фокусиран на приказ личног окружења, посебно сеоског домаћинства у коме сам одрастао, кроз уздигнуту перспективу и јарку палету боја, проналазим поезију у затеченом стању хаотично нагомиланих, често заборављених предмета. Ови радови нису само репрезентација простора и ствари, већ интроспективна мапа – покушај да се разуме сопство кроз материјалне трагове предмета из детињства. Акрилним бојама на великим форматима трагам за лепотом тренутка, верујући да класично-академски израз и данас има снагу да комуницира са публиком и прикаже оно што је лично, али и универзално. У балансу између хаотичног и хармоничног, свака сцена је исечак интиме у коме се крије носталгични осећај безбрижности мог детињства и пролазност времена – и у њему спознаја сопствене прошлости”, наводи Пирошки, који је лане завршио мастер студије на Академији уметности у Новом Саду.