scattered clouds
32°C
28.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1746
usd
100.8648
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ИЗЛОЖБА МАРКА ПИРОШКОГ У ГАЛЕРИЈИ НА ШТРАФТИ Археологија сопства

28.08.2025. 12:00 12:05
Пише:
Мирослав Стајић
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Изгубљено у хладним сновима, 2020.
Фото: промо

Новосадска Галерија на Штрафти  (угао Булевара Михајла Пупина и Пионирске улице) од данас до 29. септембра биће домаћин изложбе радова Марка Пирошког под називом “Археологија сопства”.

Кроз ову поставку уметник истражује сложени однос идентитета сопствене прошлости и носталгије за прошлим временима кроз реалистично сликарство мртве природе. 

„Фокусиран на приказ личног окружења, посебно сеоског домаћинства у коме сам одрастао, кроз уздигнуту перспективу и јарку палету боја, проналазим поезију у затеченом стању хаотично нагомиланих, често заборављених предмета. Ови радови нису само репрезентација простора и ствари, већ интроспективна мапа – покушај да се разуме сопство кроз материјалне трагове предмета из детињства. Акрилним бојама на великим форматима трагам за лепотом тренутка, верујући да класично-академски израз и данас има снагу да комуницира са публиком и прикаже оно што је лично, али и универзално. У балансу између хаотичног и хармоничног, свака сцена је исечак интиме у коме се крије носталгични осећај безбрижности мог детињства и пролазност времена – и у њему спознаја сопствене прошлости”, наводи Пирошки, који је лане завршио мастер студије на Академији уметности у Новом Саду.

изложба галерија
Извор:
Дневник
Пише:
Мирослав Стајић
Култура Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај