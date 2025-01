ОДЛАЗАК ЈЕДИНСТВЕНЕ ДАМЕ Умрла Меријен Фејтфул! Огласила се породица: Недостајаће нам јако

Како се наводи, последње дане и тренутке провела је у близини својих најближих и највољенијих.

Са дубоком тугом саопштавамо да је преминула певачица, текстописац и глумица Меријен Фејтфул, саопштио је потпарол и додао:

Маријана је данас преминула мирно, у Лондону, у друштво своје вољене породице. Недостајаће нам јако, пише још у саопштењу које преноси Би-Би-Си.



Фејтфул је била позната по хитовима као што је "As Tears Go By", који је 1964. године доспео на листу 10 највећих хитова у Великој Британији.



Играла је у више филмова, међу којима је "Девојка на мотору" из 1968. године.



Током 60-тих година прошлог века била је у вези са фронтменом Ролинг стонса Миком Џегером.