РОК ОПЕРА СУТРА НА ЛЕТЊОЈ ПОЗОРНИЦИ У ОПАТИЈИ Спектакл за сладокусце
20.08.2025. 12:12 12:16
Коментари (0)
У Опатији, на једној од најлепших летњих позорница на Медитерану, сутра увече гостује новосадски спектакл „Рок опера”, симфо-рок концертни пројект који повезује класичну музику, џез и оперу те 20 великих хитова култних извођача који су обележили историју рокенрола.
Уз Новосадски биг бенд наступиће симфонијски оркестар, хор и солисти Бојана Стаменов, Невена Рељин и Зоран Шандоров, који ће извести непролазне теме бендова Led Zeppelin, Queen, Deep Purple, The Doors, AC/DC, Pink Floyd, Toto, The Rolling Stones, The Beatles, као и Тине Турнер, Принца...
„Рок Опера” се већ годинама успешно изводи диљем региона, где окупља широку генерацијску публику, у великој мери и захваљујући врхунским аранжманима диригента Федора Вртачника.