  Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
РОК ОПЕРА СУТРА НА ЛЕТЊОЈ ПОЗОРНИЦИ У ОПАТИЈИ Спектакл за сладокусце

20.08.2025. 12:12 12:16
Пише:
Мирослав Стајић
Извор:
Дневник
опера
Фото: Рок опера / промо

У Опатији, на једној од најлепших летњих позорница на Медитерану, сутра увече гостује новосадски спектакл „Рок опера”, симфо-рок концертни пројект који повезује класичну музику, џез и оперу те 20 великих хитова култних извођача који су обележили историју рокенрола.

Уз Новосадски биг бенд наступиће симфонијски оркестар, хор и солисти Бојана Стаменов, Невена Рељин и Зоран Шандоров, који ће извести непролазне теме бендова Led Zeppelin, Queen, Deep Purple, The Doors, AC/DC, Pink Floyd, Toto, The Rolling Stones, The Beatles, као и Тине Турнер, Принца... 

„Рок Опера” се већ годинама успешно изводи диљем региона, где окупља широку генерацијску публику, у великој мери и захваљујући врхунским аранжманима диригента Федора Вртачника.

рок опера Опатија
