ОТВОРЕН ЗЕМУН ФЕСТ Награда за допринос кинематографији уручена редитељу Желимиру Жилнику

20.08.2025. 22:10 22:22
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: Дневник/Владимир Црњански

Филмом "Реституција, или, сан и јава старе гарде" и уручењем награде његовом редитељу Желимиру Жилнику вечерас је свечано отворен традиционални Земун фест.

Пред пројекцију на великом тргу у Земуну, филмски продуцент Мирослав Могоровић је у име Земун феста уручио награду за допринос кинематографији "једном од највећих аутора са наших простора Жилнику".

"Он је обележио кинематографију, не самао српску и југословенску, него је стварно један од најаутентичнијих представника наше културе широм региона, Европе, па и света", оценио је Могоровић.

Подсетивши да је 1969. године Жилник добио "Златног медведа" за филм "Рани јади", Могоровић је додао и да је недавно поново у Берлину светску премијеру имала његова "Реституција, или, сан и јава старе гарде".

"То је лепо признање Жељку (Жилнику) и његовој виталности", нагласио је Могоровић.

Примајући статуету Земун феста, Жилник је рекао да му је драго што је добио награду у Земуну, где је провео део живота и завршио основну школу.

"Колико год је то било време детињства, за мене и моју генерацију је било време иницијација чему ћемо да се посветимо", навео је Жилник.

Подсетивши да је после Другог светског рата у Земуну отворено неколико биоскопа, Жилник је додао да су "постали огромни прозор у свет".

Према његовим речима, гледали су филмове од италијанског неореализма, преко каубојске филмове и мјузикла, до неких интересантних ангажованих филмова.

"За мене и моје другове је то био моменат кад смо осетили магнетизам филмске уметности. Од детињег узбуђења и страсти ми се после професија у филмској бранши учинила интересантна. Земун је за мене био Холивуд", навео је синеаста.

У филму "Реституција, или, сан и јава старе гарде" стари музичар Стеван Арсин се после више деценија из Немачке враћа се у Србију да приведе крају дуготрајни процес реституције породичног имања коју су му завештали родитељи.

Како је најављено све филмске пројекције су бесплатне, а на програму "Кока кола биоскопа" Земун феста су 21. августа (20:30) филм "Младе мајке" Жан-Пјера и Лика Дардена и 22. августа "Два тужиоца" Сергеја Лознице.

Следе 23. августа "Звук пада" Маше Шилински и 24. августа "Ко ће покуцати на врата мог дома" Маје Новаковић.

У оквиру Земун феста је и фестивал Студентског филма на Малој сцени на Магистратском тргу, уз вечерње пројекције од 20:30 часова, као и Стрит маркет (Стреет маркет) на Земунском кеју, и дневни програм за децу и младе.

фестивал земун желимир жилник
Култура Филм
