НАЈАВЉЕНА ИЗЛОЖБА ИКОНА У КОЛАРЧЕВОЈ ЗАДУЖБИНИ Светлост логоса
Међународна жирирана изложба сакралне уметности “Светлост логоса” биће отворена 26. августа у Галерији Коларчеве задужбине у Београду, у организацији Културног центра „Калеидоскоп” и под окриљем Унеска, а представиће 125 икона 97 уметника из 12 земаља.
Уз пресек најбољег сакралног стваралаштва домаћих аутора у протеклој години, поставку ће употпунити и радови иконописаца из Грчке, САД, Кубе, Румуније, Бугарске, Италије, Белорусије, Републике Српске, Немачке и Летоније и са Филипина, а посебно поглавље изложбе односи се на дело осамдесетогодишњег румунског уметника Григорија Попескуа Мушчела, један од најцењенијих и најутицајнијих живих савремених сакралних уметника на свету, чије су иконе присутне у више од 50 цркава широм Европе.
Међу ауторима ће бити и проф. др Јоргос Кордис из Грчке, те још два планетарно позната румунска иконописца: проф. др Михаи Коман и др Андреј Мушат. Од домаћих представника савремене сакралне уметности на изложби ће бити заступљени Владимир Бата Кидишевић и проф. др Тодор Митровић. Ауторски концепт изложбе “Светлост Логоса” потписује Лука Новаковић, док је кустоску поставку обликовала историчарка уметности Вера Виторовић. Како је најављено, гости из Румуније ће са београдским уметницима уживо сликати 27. и 28. августа а неколико дана потом, од 2. до 4. септембра, уметнички позлатар и сликар Тодор Лепчевић реализоваће тродневни мастерклас “Уметност позлатарства: Традиција и иновација”, са посебним фокусом на израда икона у потпуном злату. Изложба “Светлост логоса” биће отворена до 11. септембра.