ЗАВРШЕНО СНИМАЊЕ ДУГОМЕТРАЖНОГ ИГРАНОГ ФИЛМА До краја дана
Завршено је снимање дугометражног играног филма “До краја дана” редитељке Јелене Максимовић, професорке на Факултету за медије и комуникације у Београду, која је као монтажерка радила на филмовима као што су „Терет” (2018), „Ти имаш ноћ” (2018), „Келти” (2021) и „Пејзажи отпора” (2021).
Филмска прича њеног првог дугометражног остварења фокусира се на двадесетогодишњу Лену, која бежи од породице која је чини несрећном и упознаје две године старијег Стефана, с којим дели жељу да буде прихваћена. „Ово је филм о љубави која се рађа усред врелих летњих дана, док студентски и грађански протести пулсирају улицама Земуна и Београда. Лена и Стефан долазе из супротстављених светова, али их спаја иста тежња – да буду слободни“, навела је Јелена Максимовић, која потписује и сценарио уз Олгу Димитријевић и Ивана Салатића. Главне улоге су поверене Лени Трифуновић и Андрији Кривокапићу, а играју и Ирина Хотомски, Стефан Тарабић, Наташа Раденковић Чакардић, Миодраг Драгичевић...