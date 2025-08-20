clear sky
ЗАВРШЕНО СНИМАЊЕ ДУГОМЕТРАЖНОГ ИГРАНОГ ФИЛМА До краја дана

20.08.2025. 12:09
Пише:
Мирослав Стајић
Извор:
Дневник
филм
Фото: Никола Стојановић / промо

Завршено је снимање дугометражног играног филма “До краја дана” редитељке Јелене Максимовић, професорке на Факултету за медије и комуникације у Београду, која је као монтажерка радила на филмовима као што су „Терет” (2018), „Ти имаш ноћ” (2018), „Келти” (2021) и „Пејзажи отпора” (2021).

Филмска прича њеног првог дугометражног остварења фокусира се на двадесетогодишњу Лену, која бежи од породице која је чини несрећном и упознаје две године старијег Стефана, с којим дели жељу да буде прихваћена. „Ово је филм о љубави која се рађа усред врелих летњих дана, док студентски и грађански протести пулсирају улицама Земуна и Београда. Лена и Стефан долазе из супротстављених светова, али их спаја иста тежња – да буду слободни“, навела је Јелена Максимовић, која потписује и сценарио уз Олгу Димитријевић и Ивана Салатића. Главне улоге су поверене Лени Трифуновић и Андрији Кривокапићу, а играју и Ирина Хотомски, Стефан Тарабић, Наташа Раденковић Чакардић, Миодраг Драгичевић...

снимање филма
