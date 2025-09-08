overcast clouds
ФИНАНСИЈСКИ УДАРИ И ЕМОТИВНИ СЛОМОВИ

ДВА ЗНАКА ХОРОСКОПА У ВЕЛИКОМ ПРОБЛЕМУ! Период који следи биће НОЋНА МОРА, будите опрезни

08.09.2025. 09:10 09:23
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник, Информер
Илустрација, Дневник
Фото: Илустрација, Дневник

Звезде вам ових дана неће бити наклоњене, а судбина доноси изазове који ће вас ставити на пробу.

Овнови и Ракови, припремите се за турбулентан период пун изненађења, тајни и драматичних обрта. Будите опрезни, јер издаја и разочарања вребају иза сваког угла.

♈︎ Ован: Освета, финансијски удари и преваре у љубави

Овнови, спремите се за олујне дане. Непријатељ из прошлости могао би да вам приреди освету, а у вашем окружењу вреба издаја. Финансијска ситуација биће угрожена, са ризиком од озбиљних губитака. На послу неко покушава да вам украде заслуге или саботира планове. У љубави вас очекује разочарање, јер особа од поверења може открити своје право лице. Останите снажни и не дозволите да вас манипулације сломе.

♋︎ Рак: Емотивни слом, пословне препреке и болне истине

Ракови, предстоје вам дани пуни емоција и суза. Љубавни живот доноси шок, јер ће нечија превара или лаж изаћи на видело, остављајући вас сломљеног срца. Бол ће бити интензиван, а осећај издаје тешко подношљив. На послу се суочавате са неочекиваним проблемима, а пројекат на коме сте напорно радили могао би да пропадне. Будите спремни на тешке тренутке и чувајте се емотивних и професионалних изазова.

Астро
Извор:
Дневник, Информер
Пише:
Дневник
Магазин
