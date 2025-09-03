ГРОЖЂЕ НЕ МОРА ДА СЕ ЈЕДЕ САМО СВЕЖЕ! Пробајте овај КОЛАЧ који се прави за тили час, а изгледа божанствено
Овај једноставан колач с грожђем доноси свежину и другачији укус на тањир. Једноставан је за припрему, а бобице грожђа му дају посебан шарм.
Одличан је избор за лагани десерт током сезоне грожђа.
Кад крене сезона грожђа, најчешће га једемо свеже или од њега правимо сок и вино, а ретко га стављамо у колаче. Управо зато овај рецепт вреди пробати – мекан бисквит и сочне бобице стварају необичну, али савршену комбинацију. Колач изгледа лепо на столу, а припрема је брза и једноставна па га можете умесити и током радне недеље.
Основне информације
Кухиња: Домаћа
Тип јела: Колач
Порције/Количина: 12 парчића
Укупно време припреме: око 1 сат
Тежина: Лако
Састојци:
• 4 јаја
• 180 г маслаца собне температуре
• 200 г шећера у праху
• 260 г глатког брашна
• 1 кашичица прашка за пециво
• 350–400 г црног или црвеног грожђа
• мало маслаца и брашна за калуп
Припрема:
Припремите грожђе и калуп
Оперите грожђе, одвојите бобице и по жељи одстраните коштице. Калуп премажите маслацем и поспите танким слојем брашна. Укључите рерну да се загреје на 180°Ц.
Савет:
Ако волите ароматичније колаче, у смесу можете додати мало рендане корице лимуна или ванилин шећер – лепо се слаже с воћем.
Умутите смесу
Маслац и шећер пенасто умутите миксером док смеса не постане светла. Додајте јаја једно по једно и наставите да мутите. У посебној посуди помешајте брашно и прашак за пециво па их умешајте у смесу.
Додајте грожђе
Половину бобица пажљиво умешајте у тесто шпатулом. Излијте тесто у калуп и поравнајте површину. Остатак грожђа распоредите по врху колача.
Испеците колач
Пеците 35–40 минута на 180°Ц док не порумени и ивице се одвоје од калупа. Проверите чачкалицом да ли је средина печена. Оставите да се мало прохлади, исеците на парчиће и послужите уз шољу кафе или чаја.