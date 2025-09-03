light rain
ГРОЖЂЕ НЕ МОРА ДА СЕ ЈЕДЕ САМО СВЕЖЕ! Пробајте овај КОЛАЧ који се прави за тили час, а изгледа божанствено

03.09.2025. 16:25 16:33
Пише:
Дневник
Извор:
Stvarukusa.mondo
Фото: freepik, ilustracija

Овај једноставан колач с грожђем доноси свежину и другачији укус на тањир. Једноставан је за припрему, а бобице грожђа му дају посебан шарм.

Одличан је избор за лагани десерт током сезоне грожђа.

Кад крене сезона грожђа, најчешће га једемо свеже или од њега правимо сок и вино, а ретко га стављамо у колаче. Управо зато овај рецепт вреди пробати – мекан бисквит и сочне бобице стварају необичну, али савршену комбинацију. Колач изгледа лепо на столу, а припрема је брза и једноставна па га можете умесити и током радне недеље.

 

Основне информације

Кухиња: Домаћа

Тип јела: Колач

Порције/Количина: 12 парчића

Укупно време припреме: око 1 сат

Тежина: Лако

Састојци:

           4 јаја

           180 г маслаца собне температуре

           200 г шећера у праху

           260 г глатког брашна

           1 кашичица прашка за пециво

           350–400 г црног или црвеног грожђа

           мало маслаца и брашна за калуп

Фото: freepik, ilustracija

Припрема:

Припремите грожђе и калуп

Оперите грожђе, одвојите бобице и по жељи одстраните коштице. Калуп премажите маслацем и поспите танким слојем брашна. Укључите рерну да се загреје на 180°Ц.

Савет:

Ако волите ароматичније колаче, у смесу можете додати мало рендане корице лимуна или ванилин шећер – лепо се слаже с воћем.

Умутите смесу

Маслац и шећер пенасто умутите миксером док смеса не постане светла. Додајте јаја једно по једно и наставите да мутите. У посебној посуди помешајте брашно и прашак за пециво па их умешајте у смесу.

Додајте грожђе

Половину бобица пажљиво умешајте у тесто шпатулом. Излијте тесто у калуп и поравнајте површину. Остатак грожђа распоредите по врху колача.

Испеците колач

Пеците 35–40 минута на 180°Ц док не порумени и ивице се одвоје од калупа. Проверите чачкалицом да ли је средина печена. Оставите да се мало прохлади, исеците на парчиће и послужите уз шољу кафе или чаја.

колач рецепт рецепт за колач грожђе
Магазин Гастро
