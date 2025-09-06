ОВАЈ КОЛАЧ ОСВАЈА НА ПРВИ ЗАЛОГАЈ! Кремасте, сочне и неодољиве коцке које се топе у устима
Не пропустите овај ужитак.
Овај колач је прави драгуљ у свету посластица! Рецепт за фантастичне кремасте коцке које освајају на први залогај.
Било да се одлучите да их припремите за празник, породично окупљање или једноставно желите да се засладите, ове коцке ће вас одушевити својом богатом, кремастом текстуром и савршеним укусом.
Лако се праве, а резултат је апсолутно божанствен. Не пропустите овај ужитак!
Потребно је:
3 јаја
2-3 кашике шећера
200 мл јогурта
50 мл уља
150 гр брашна
2 кашике гриза
1 прашак за пецово
1 кашика какаа
За крем треба
500 мл млека
2 кашике шећера
1 ванилин шећера
мало рума
5 пуних кашика гриза
100 гр кокоса
Припрема:
Умутити беланца са шећером па додати жуманца. Убацити брашно са прашком за пециво, гриз, јогирт, уље и просејан какао. Све изједначити, плех обложити пек папиром и излити масу. Пећи на 200 степени Ц 30 минута.
Мало прохладити. Док се пече колач проврети млеко са шећером и ванилин шечером. Измешати кокос и гриз па закувати додати пред крај ванилин и кад се мало прохлади рум по жељи.
Бисквит исећи попреко да добијете два дела па доњи премажити филом оставите 3-4 кашике за премаз.
Кад сте премазали надевом поклопити горњим делом поклопити и премазати одозго па посути кокосом и мрвицама чоколаде. Можете и прелити чоколадом.
Најбоље да колач преноћи премо ноћи да упије и да се добро охлади у фрижидеру.