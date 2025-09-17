ВОЛИТЕ ТИРАМИСУ? ОНДА ЈЕ ОВО ПРАВИ ПОСАО ЗА ВАС Пријавите се за дегустатора и бирајте најбољу посластицу
У италијанском граду Трeвизу, у октобру ће се одржати девети Светски куп у припреми тирамисуа, једног од најомиљенијих дезерта на свету.
Овај догађај није само такмичење у кулинарству, већ права међународна манифестација посвећена симболу регије Венето и италијанске гастрономије.
Организатори су расписали конкурс за 100 дегустатора, заљубљеника у овај слаткиш који ће имати привилегију да буду део народног жирија, оцењујући креативне и традиционалне верзије чувеног колача.
Детаљи одлучују
На такмичењу ће се представити чак 240 различитих верзија тирамисуа - од класичних до сасвим иновативних рецепата.
Учествују искључиво аматерски посластичари из целог света, из Аустралије, Канаде, Немачке, Тајвана и наравно из Италије.
"На почетку су нам говорили да су сви тирамисуи исти, али то једноставно није тачно. Довољно је само грам више шећера, секунда дуже мућења јаја или превише какао праха да се укус потпуно промени", објашњава Франческо Реди, оснивач такмичења.
Он наглашава да се оцењују техничка прецизност, естетика и рационално коришћење састојака, јер се води рачуна и о бацању хране.
Како постати дегустатор?
За улогу дегустатора пријавило се преко 15.000 људи из целог света, међу њима и велики број из Србије.
Да би постали члан народног жирија, кандидати морају да попуне онлине формулар и тачно одговоре на 15 питања о историји и правилима припреме тирамисуа. Сваки дегустатор мора да проба 10 различитих верзија, што им омогућава да заиста осете колико нијансе могу да промене укус.
Једноставан, али софистициран
Тирамису је релативно млад дезерт који се у свету проширио тек крајем 70-их година.
Основни рецепт укључује јаја, шећер, пишкоте натопљене кафом, маскарпоне и какао, али иновативни рецепти дозвољавају додатак још три састојка.
Једна такмичарка истиче да увек користи само пишкоте, никакав други кекс.
"Јаја, маскарпоне, шећер и мало какаоа, то је основа. Светски куп је сјајно искуство, не само због такмичења, већ због љубави према овом дезерту", напомиње она.
Гастрономски спектакл
Током три дана фестивала, Тревизо ће постати права светска позорница слатких укуса, културних догађаја и туристичких тура. Посетиоци ће имати прилику да доживе град на посебан начин, кроз призму традиције и кулинарске уметности.
Народни жири, осим што оцењује колаче, упознаје се са историјом места где је тирамису настао, чиме постаје амбасадор локалне културе и вредности.
Иако ће бити проглашени нови светски шампиони у прављењу тирамисуа, суштински циљ догађаја је један: слављење универзалне страсти према дезерту који спаја генерације и културе и који је из једног града у Италији освојио цео свет.