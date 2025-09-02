(ФОТО) Ћерка славне глумице КЛОИ МАЛ НОВА ШЕФИЦА УРЕДНИШТВА НАЈПОЗНАТИЈЕ МОДНЕ „БИБЛИЈЕ“ НА СВЕТУ Ево каква је даља судбина неприкосновене Ане Винтур
ЊУЈОРК: Модни часопис Вог именовао је Клои Мал за нову шефицу уредништва америчког издања тог магазина, након што се са тог места повукла Ану Винтур која је водила часопис више од ти деценије.
Мал, како пише амерички Си-Би-Ес њуз, придружила се Вогу пре 14 година и до именовања на позицију шефице била је уредница онлајн издања магазина као и водитељка подкаста под називом "The Run-Through", недељног програма о моди и култури.
Одушевљена сам што могу да кажем да ће Клои Мал бити нова шефица уредништва за наше америчко издање, предводећи на тај начин амерички часопис и усмеравајући његово дигитално издање, изјавила је Винтур у саопштењу објављеном на сајту Вога.
Винтур, који многи сматрају најмоћнијом фигуром у модној индустрији, објавила је у јуну ове године да се повлачи са уредничке позиције на којој је била од 1988. године.
Иако Мал преузима позицију шефице, она ће и даље извештавати и сарађивати са Винтур, која остаје њена менторка, наводи Си-Би-Ес њуз.
Мода и медији се развијају великом брзином и веома сам узбуђена и задивљена што сам део тога. Осећам се изузетно срећно што имам Ану (Винтур) само неколико корака од мене као менторку, рекла је Мал.
Након што је Винтур у јуну најавила да ће Воуг запослити нову шефицу америчког издања, спекулације су се вртеле око тога ко ће заузети ову водећу позицију у модном магазину.
На крају је Винтур изабрала Мал, која је према подацима Вога, удвостручила посећеност онлајн издања овог магазина у последње две године на Vogue.com у последње две године.
Јавност можда није упозната, али нова уредница Вога је ћерка славне глумице Кендис Берген, чувене Марфи Браун из истоимене серије, а овдашње публика је памти и по сјајним ролама у два наставка филма „Клуб задовољних жена“.
Управо је због „селебрити“ маме, део јавности у Америци коментарисао како је Клои на лидерску позицију у најпознатијем модном магазину на свету дошла захваљујући непотизму. Време ће, како то обично и бива, показати ко је био у праву.